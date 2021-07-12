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جدل بعد تسجيل مسؤولة بصحة جدة مقطعاً إعلانياً لمركز تجميل.. ومطالبات بالتحقيق

ذكرت منصبها بالفيديو وادعت أن المركز ملتزم بالإجراءات الاحترازية

أثار مقطع فيديو إعلاني لطبيبة مسؤولة بصحة جدة جدلاً كبيراً بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بالإعلان عن مركز تجميل نسائي بالمحافظة، ادعت فيه أن المركز (وذكرت اسمه) ملتزمٌ بالإجراءات النظامية، موضحة أنها حجزت موعداً به وذكرت منصبها بصحة جدة.

وطالب النشطاء وزارة الصحة بالتحقيق في هذا المقطع الإعلاني، خاصة بعد إثارتها جدلاً واسعاً حول نظامية هذا الإجراء.

من جانبه، قام مركز التجميل بتحميل مقطع الدعاية في موقعه كنوع من التوثيق.

صحة جدة مركز تجميل نسائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدل بعد تسجيل مسؤولة بصحة جدة مقطعاً إعلانياً لمركز تجميل.. ومطالبات بالتحقيق
سبق

أثار مقطع فيديو إعلاني لطبيبة مسؤولة بصحة جدة جدلاً كبيراً بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بالإعلان عن مركز تجميل نسائي بالمحافظة، ادعت فيه أن المركز (وذكرت اسمه) ملتزمٌ بالإجراءات النظامية، موضحة أنها حجزت موعداً به وذكرت منصبها بصحة جدة.

وطالب النشطاء وزارة الصحة بالتحقيق في هذا المقطع الإعلاني، خاصة بعد إثارتها جدلاً واسعاً حول نظامية هذا الإجراء.

من جانبه، قام مركز التجميل بتحميل مقطع الدعاية في موقعه كنوع من التوثيق.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:37 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:46 PM

جدل بعد تسجيل مسؤولة بصحة جدة مقطعاً إعلانياً لمركز تجميل.. ومطالبات بالتحقيق

ذكرت منصبها بالفيديو وادعت أن المركز ملتزم بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
5,236

أثار مقطع فيديو إعلاني لطبيبة مسؤولة بصحة جدة جدلاً كبيراً بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بالإعلان عن مركز تجميل نسائي بالمحافظة، ادعت فيه أن المركز (وذكرت اسمه) ملتزمٌ بالإجراءات النظامية، موضحة أنها حجزت موعداً به وذكرت منصبها بصحة جدة.

وطالب النشطاء وزارة الصحة بالتحقيق في هذا المقطع الإعلاني، خاصة بعد إثارتها جدلاً واسعاً حول نظامية هذا الإجراء.

من جانبه، قام مركز التجميل بتحميل مقطع الدعاية في موقعه كنوع من التوثيق.

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