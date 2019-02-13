"المعلمي" يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أهم القضايا على الساحة الدولية

تناول اللقاء الجهود الأممية المبذولة في سبيل معالجتها

الْتقى المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس الأربعاء، بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ وذلك في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وقدّم السفير عبدالله المعلمي، في بداية اللقاء، هديةً تذكارية من المملكة العربية السعودية، مُهداة للأمم المتحدة؛ عبارة عن لوحة فنية تحمل شعار الأمم المتحدة مرسومًا بالخط العربي؛ حيث تُشَكّل ديباجة ميثاق الأمم المتحدة -الذي استُخدمت عباراته لتشكيل اللوحة- مظهرًا إبداعيًّا يُبرز جمال وروعة الخط العربي، الذي نال إعجاب أمين عام الأمم المتحدة؛ واصفًا الهدية بالرائعة والقيمة.

كما بحث السفير المعلمي خلال اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهم القضايا على الساحة الدولية، والجهود الأممية المبذولة في سبيل معالجتها.

يُذكر أن هذه اللوحة رُسمت بِيَد الخطاط والفنان السعودي وافي البخيت، الذي شارك بعدد من اللوحات الفنية، في المعرض الذي نظّمه وفد المملكة العربية السعودية بالتعاون مع نادي اللغة العربية في الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر الماضي، مشاركةً أبرزت جمال وروعة الخط العربي، وحازت استحسان وإعجاب الجميع؛ لا سيما في ظل إعلان وزارة الثقافة في المملكة، عام ٢٠٢٠ عامًا للخط العربي.