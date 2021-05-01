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بالصور.. تدشين برنامج هدية خادم الحرمين من التمور فى الفلبين بتوزيع 8 أطنان

يستفيد منها 12500 مسلم في الشهر الكريم

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين

اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من التمور بالخارج لعام 1442هــ، توزيع قرابة 8 أطنان من التمور الفاخرة على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في مدن وولايات الفلبين خلال شهر رمضان.

ونوه الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين الشيخ عبدالله بن محمد الموسى بالبرنامج ورسالته التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البرنامج يلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة الجائحة وما سببته من أزمات اقتصادية .

وقال "الموسى" أن البرنامج ينفذ بإشراف ومتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جرى توزيع التمور على المراكز والعوائل في هذا الشهر المبارك ويستفيد منها

قرابة 12500 مسلم.

فيما أشاد مسلمو الفلبين بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ البرنامج هذا العام في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات

وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، التي تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة

الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لا سيما في شهر الخير والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. تدشين برنامج هدية خادم الحرمين من التمور فى الفلبين بتوزيع 8 أطنان
سبق

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين

اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من التمور بالخارج لعام 1442هــ، توزيع قرابة 8 أطنان من التمور الفاخرة على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في مدن وولايات الفلبين خلال شهر رمضان.

ونوه الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين الشيخ عبدالله بن محمد الموسى بالبرنامج ورسالته التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البرنامج يلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة الجائحة وما سببته من أزمات اقتصادية .

وقال "الموسى" أن البرنامج ينفذ بإشراف ومتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جرى توزيع التمور على المراكز والعوائل في هذا الشهر المبارك ويستفيد منها

قرابة 12500 مسلم.

فيما أشاد مسلمو الفلبين بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ البرنامج هذا العام في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات

وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، التي تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة

الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لا سيما في شهر الخير والعطاء.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
04:42 PM

بالصور.. تدشين برنامج هدية خادم الحرمين من التمور فى الفلبين بتوزيع 8 أطنان

يستفيد منها 12500 مسلم في الشهر الكريم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
734

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين

اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من التمور بالخارج لعام 1442هــ، توزيع قرابة 8 أطنان من التمور الفاخرة على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في مدن وولايات الفلبين خلال شهر رمضان.

ونوه الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين الشيخ عبدالله بن محمد الموسى بالبرنامج ورسالته التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البرنامج يلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة الجائحة وما سببته من أزمات اقتصادية .

وقال "الموسى" أن البرنامج ينفذ بإشراف ومتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جرى توزيع التمور على المراكز والعوائل في هذا الشهر المبارك ويستفيد منها

قرابة 12500 مسلم.

فيما أشاد مسلمو الفلبين بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ البرنامج هذا العام في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات

وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، التي تأتي امتداداً لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة

الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لا سيما في شهر الخير والعطاء.

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