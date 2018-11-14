"أوغلو": تركيا تهدف إلى تعميق العلاقات مع السعودية في كل المجالات

ذكر أن بلاده تبذل جهوداً لحمل "الكونغرس" على عدم استهدافها

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وفقاً للنص المعدّ سلفاً لكلمته أمام البرلمان، اليوم (الأربعاء)؛ أن تركيا تهدف إلى تعميق العلاقات مع السعودية في كل المجالات، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر نص كلمة "أوغلو" أن تركيا تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى للحد من التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على علاقاتها مع إيران.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن أنقرة تبذل جهوداً لحمل الكونغرس الأميركي على التخلي عن مشروعات قوانين تستهدف بلاده.