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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

قطر: 845 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".. إجمالي الإصابات 13409

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 845 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13409 حالات.

وقالت في بيان لها على موقعها على "تويتر" إنه تم تعافي 129 حالة من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 1372 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: 845 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".. إجمالي الإصابات 13409
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 845 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13409 حالات.

وقالت في بيان لها على موقعها على "تويتر" إنه تم تعافي 129 حالة من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 1372 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:27 PM

قطر: 845 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".. إجمالي الإصابات 13409

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 845 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13409 حالات.

وقالت في بيان لها على موقعها على "تويتر" إنه تم تعافي 129 حالة من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 1372 حالة.

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