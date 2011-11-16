برنامج تدريبي للأمانات بمنطقة مكة المكرمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

شمل 150 موظفاً لتعريفهم بالطرق السليمة للقضاء على هذه الحشرة

استهدفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاث أمانات للبرنامج التدريبي الذي يهدف لتنفيذ خطط وبرامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها وتوفير الدعم اللازم لهم بمنطقة مكة المكرمة، هي أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف.

وعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء على تدريب (150) موظفاً من منسوبي الأمانات في أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف، من الاستشاريين والمهندسين والفنين؛ لتعريفهم بالطرق السليمة لفحص وعلاج النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة (تدريب نظري وعملي).

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أهمية مثل هذه الدورات أو اللقاءات بين الوزارة والأمانات وتضافر جميع الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذه الحشرة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وتوصيات من إدارة الصحة النباتية على تدريب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المناطق) لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها في مناطق المملكة.

وأكد "الغامدي" أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، وبين أن الدورة شملت، التعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يوماً، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، والخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، والممارسات الزراعية السليمة، ودور الأمانات في المكافحة في الأماكن العامة والطرقات وداخل النطاق العمراني، كما تم التعريف بإستراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب وطرق العلاج بالتبخير بالفو ستوكسين، وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود، بالإضافة إلى آلية وبرتوكول تحمل الوزارة التكاليف اللازمة للمكافحة بمشاركة أصحاب مزارع النخيل، وذلك ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.