النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برنامج تدريبي للأمانات بمنطقة مكة المكرمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

شمل 150 موظفاً لتعريفهم بالطرق السليمة للقضاء على هذه الحشرة

استهدفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاث أمانات للبرنامج التدريبي الذي يهدف لتنفيذ خطط وبرامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها وتوفير الدعم اللازم لهم بمنطقة مكة المكرمة، هي أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف.

وعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء على تدريب (150) موظفاً من منسوبي الأمانات في أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف، من الاستشاريين والمهندسين والفنين؛ لتعريفهم بالطرق السليمة لفحص وعلاج النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة (تدريب نظري وعملي).

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أهمية مثل هذه الدورات أو اللقاءات بين الوزارة والأمانات وتضافر جميع الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذه الحشرة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وتوصيات من إدارة الصحة النباتية على تدريب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المناطق) لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها في مناطق المملكة.

وأكد "الغامدي" أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، وبين أن الدورة شملت، التعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يوماً، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، والخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، والممارسات الزراعية السليمة، ودور الأمانات في المكافحة في الأماكن العامة والطرقات وداخل النطاق العمراني، كما تم التعريف بإستراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب وطرق العلاج بالتبخير بالفو ستوكسين، وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود، بالإضافة إلى آلية وبرتوكول تحمل الوزارة التكاليف اللازمة للمكافحة بمشاركة أصحاب مزارع النخيل، وذلك ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برنامج تدريبي للأمانات بمنطقة مكة المكرمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
سبق

استهدفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاث أمانات للبرنامج التدريبي الذي يهدف لتنفيذ خطط وبرامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها وتوفير الدعم اللازم لهم بمنطقة مكة المكرمة، هي أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف.

وعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء على تدريب (150) موظفاً من منسوبي الأمانات في أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف، من الاستشاريين والمهندسين والفنين؛ لتعريفهم بالطرق السليمة لفحص وعلاج النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة (تدريب نظري وعملي).

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أهمية مثل هذه الدورات أو اللقاءات بين الوزارة والأمانات وتضافر جميع الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذه الحشرة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وتوصيات من إدارة الصحة النباتية على تدريب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المناطق) لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها في مناطق المملكة.

وأكد "الغامدي" أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، وبين أن الدورة شملت، التعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يوماً، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، والخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، والممارسات الزراعية السليمة، ودور الأمانات في المكافحة في الأماكن العامة والطرقات وداخل النطاق العمراني، كما تم التعريف بإستراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب وطرق العلاج بالتبخير بالفو ستوكسين، وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود، بالإضافة إلى آلية وبرتوكول تحمل الوزارة التكاليف اللازمة للمكافحة بمشاركة أصحاب مزارع النخيل، وذلك ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
07:31 PM

برنامج تدريبي للأمانات بمنطقة مكة المكرمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

شمل 150 موظفاً لتعريفهم بالطرق السليمة للقضاء على هذه الحشرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
513

استهدفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاث أمانات للبرنامج التدريبي الذي يهدف لتنفيذ خطط وبرامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها وتوفير الدعم اللازم لهم بمنطقة مكة المكرمة، هي أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف.

وعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء على تدريب (150) موظفاً من منسوبي الأمانات في أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وأمانة الطائف، من الاستشاريين والمهندسين والفنين؛ لتعريفهم بالطرق السليمة لفحص وعلاج النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة (تدريب نظري وعملي).

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أهمية مثل هذه الدورات أو اللقاءات بين الوزارة والأمانات وتضافر جميع الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذه الحشرة.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وتوصيات من إدارة الصحة النباتية على تدريب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المناطق) لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها في مناطق المملكة.

وأكد "الغامدي" أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، وبين أن الدورة شملت، التعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يوماً، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، والخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، والممارسات الزراعية السليمة، ودور الأمانات في المكافحة في الأماكن العامة والطرقات وداخل النطاق العمراني، كما تم التعريف بإستراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب وطرق العلاج بالتبخير بالفو ستوكسين، وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود، بالإضافة إلى آلية وبرتوكول تحمل الوزارة التكاليف اللازمة للمكافحة بمشاركة أصحاب مزارع النخيل، وذلك ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة