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"الملكية الفكرية" تطلق دليلًا استرشاديًا للجامعات والمراكز البحثية

لتتبنّاها في تطوير سياساتها الداخلية بما يتلاءم مع استراتيجياتها ومصالحها

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدليل الاسترشادي لسياسات إدارة وحماية واستغلال الملكية الفكرية لصالح الجامعات والمراكز البحثية الوطنية لتتبناها في تطوير سياساتها الداخلية ذات العلاقة بما يتلاءم مع استراتيجياتها ومصالحها، حيث يوفر هذا الدليل العناصر الأساسية التي من الممكن العمل عليها؛ لتعزيز القيمة المعرفية والاقتصادية الناتجة من مشاريعها البحثية.

ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة في تمكين وتسهيل إدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الوطنية وتوفير القوالب والأدوات والنماذج التي تفًعل هذه السياسات ووضع الإجراءات الفعّالة لتشغيلها، كما توفر الهيئة ورش عمل متخصصة للجهات الراغبة لتوضيح كافة بنود السياسة والتدريب على استخدام النماذج والقوالب المساعدة.

وتؤكد الملكية الفكرية أن وضوح سياسات المؤسسات الأكاديمية والبحثية تجاه حقوق الملكية الفكرية هو أمر هام لمنسوبيها وشركائها وأيضاً للجهات التي ترغب بالتعاون معها، وذلك لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم تجاه المخرجات البحثية المتعلقة بالملكية الفكرية.

يُذكر أن هذا الدليل يأتي وفق الممارسات المتعارف عليها بما يعظم ويعزز من قيمة أصول الملكية الفكرية لدى الجهات المستفيدة، وتدعو الهيئة كل من يرغب بالاطلاع على الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية بزيارة صفحة الإصدارات في موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (saip.gov.sa).

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"الملكية الفكرية" تطلق دليلًا استرشاديًا للجامعات والمراكز البحثية
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدليل الاسترشادي لسياسات إدارة وحماية واستغلال الملكية الفكرية لصالح الجامعات والمراكز البحثية الوطنية لتتبناها في تطوير سياساتها الداخلية ذات العلاقة بما يتلاءم مع استراتيجياتها ومصالحها، حيث يوفر هذا الدليل العناصر الأساسية التي من الممكن العمل عليها؛ لتعزيز القيمة المعرفية والاقتصادية الناتجة من مشاريعها البحثية.

ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة في تمكين وتسهيل إدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الوطنية وتوفير القوالب والأدوات والنماذج التي تفًعل هذه السياسات ووضع الإجراءات الفعّالة لتشغيلها، كما توفر الهيئة ورش عمل متخصصة للجهات الراغبة لتوضيح كافة بنود السياسة والتدريب على استخدام النماذج والقوالب المساعدة.

وتؤكد الملكية الفكرية أن وضوح سياسات المؤسسات الأكاديمية والبحثية تجاه حقوق الملكية الفكرية هو أمر هام لمنسوبيها وشركائها وأيضاً للجهات التي ترغب بالتعاون معها، وذلك لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم تجاه المخرجات البحثية المتعلقة بالملكية الفكرية.

يُذكر أن هذا الدليل يأتي وفق الممارسات المتعارف عليها بما يعظم ويعزز من قيمة أصول الملكية الفكرية لدى الجهات المستفيدة، وتدعو الهيئة كل من يرغب بالاطلاع على الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية بزيارة صفحة الإصدارات في موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (saip.gov.sa).

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
05:06 PM

"الملكية الفكرية" تطلق دليلًا استرشاديًا للجامعات والمراكز البحثية

لتتبنّاها في تطوير سياساتها الداخلية بما يتلاءم مع استراتيجياتها ومصالحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدليل الاسترشادي لسياسات إدارة وحماية واستغلال الملكية الفكرية لصالح الجامعات والمراكز البحثية الوطنية لتتبناها في تطوير سياساتها الداخلية ذات العلاقة بما يتلاءم مع استراتيجياتها ومصالحها، حيث يوفر هذا الدليل العناصر الأساسية التي من الممكن العمل عليها؛ لتعزيز القيمة المعرفية والاقتصادية الناتجة من مشاريعها البحثية.

ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة في تمكين وتسهيل إدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الوطنية وتوفير القوالب والأدوات والنماذج التي تفًعل هذه السياسات ووضع الإجراءات الفعّالة لتشغيلها، كما توفر الهيئة ورش عمل متخصصة للجهات الراغبة لتوضيح كافة بنود السياسة والتدريب على استخدام النماذج والقوالب المساعدة.

وتؤكد الملكية الفكرية أن وضوح سياسات المؤسسات الأكاديمية والبحثية تجاه حقوق الملكية الفكرية هو أمر هام لمنسوبيها وشركائها وأيضاً للجهات التي ترغب بالتعاون معها، وذلك لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم وواجباتهم تجاه المخرجات البحثية المتعلقة بالملكية الفكرية.

يُذكر أن هذا الدليل يأتي وفق الممارسات المتعارف عليها بما يعظم ويعزز من قيمة أصول الملكية الفكرية لدى الجهات المستفيدة، وتدعو الهيئة كل من يرغب بالاطلاع على الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية بزيارة صفحة الإصدارات في موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (saip.gov.sa).

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