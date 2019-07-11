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بنسبة 100%.. جامعة نجران تعلن استيعاب جميع خريجي الثانوية بالمنطقة

قالت: لآخر أربع سنوات إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة

أعلنت جامعة نجران، استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة لآخر أربع سنوات، إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة؛ وذلك بنسبة 100%.

ويأتي الإعلان بعد أن أغلقت الجامعة -مطلع الأسبوع الحالي- مرحلة القبول الرئيسي على بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، الذي استمر ما يقارب ثلاثة أسابيع.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري، أن الاستيعاب تَحَقق لجميع المتقدمين والمتقدمات الذين استوفوا الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم؛ مبينًا أن نتائج القبول في المراحل شملت استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران وشرورة وبعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة من عام 1436- 1439، وكذلك خريجي وخريجات الثانويات من بعض المناطق الأخرى لآخر عامين على السنة التحضيرية فقط.

وأشار الدكتور "العمري" إلى أن العمادة أتاحت إرفاق المستندات إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي وفّرتها العمادة ضمن 51 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونيًّا، لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية، منذ تقديم طلب القبول حتى انتظام الطالب على مقاعد الدراسة الجامعية.

ونوّه الدكتور "العمري" بأن مرحلة القبول الاحتياطي ستنطلق بتاريخ 18 ذي القعدة، وتستمر أسبوعًا؛ على أن تعلن النتائج بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

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بنسبة 100%.. جامعة نجران تعلن استيعاب جميع خريجي الثانوية بالمنطقة
سبق

أعلنت جامعة نجران، استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة لآخر أربع سنوات، إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة؛ وذلك بنسبة 100%.

ويأتي الإعلان بعد أن أغلقت الجامعة -مطلع الأسبوع الحالي- مرحلة القبول الرئيسي على بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، الذي استمر ما يقارب ثلاثة أسابيع.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري، أن الاستيعاب تَحَقق لجميع المتقدمين والمتقدمات الذين استوفوا الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم؛ مبينًا أن نتائج القبول في المراحل شملت استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران وشرورة وبعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة من عام 1436- 1439، وكذلك خريجي وخريجات الثانويات من بعض المناطق الأخرى لآخر عامين على السنة التحضيرية فقط.

وأشار الدكتور "العمري" إلى أن العمادة أتاحت إرفاق المستندات إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي وفّرتها العمادة ضمن 51 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونيًّا، لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية، منذ تقديم طلب القبول حتى انتظام الطالب على مقاعد الدراسة الجامعية.

ونوّه الدكتور "العمري" بأن مرحلة القبول الاحتياطي ستنطلق بتاريخ 18 ذي القعدة، وتستمر أسبوعًا؛ على أن تعلن النتائج بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:08 AM

بنسبة 100%.. جامعة نجران تعلن استيعاب جميع خريجي الثانوية بالمنطقة

قالت: لآخر أربع سنوات إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت جامعة نجران، استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة لآخر أربع سنوات، إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة؛ وذلك بنسبة 100%.

ويأتي الإعلان بعد أن أغلقت الجامعة -مطلع الأسبوع الحالي- مرحلة القبول الرئيسي على بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، الذي استمر ما يقارب ثلاثة أسابيع.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري، أن الاستيعاب تَحَقق لجميع المتقدمين والمتقدمات الذين استوفوا الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي القادم؛ مبينًا أن نتائج القبول في المراحل شملت استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران وشرورة وبعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة من عام 1436- 1439، وكذلك خريجي وخريجات الثانويات من بعض المناطق الأخرى لآخر عامين على السنة التحضيرية فقط.

وأشار الدكتور "العمري" إلى أن العمادة أتاحت إرفاق المستندات إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي وفّرتها العمادة ضمن 51 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونيًّا، لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية، منذ تقديم طلب القبول حتى انتظام الطالب على مقاعد الدراسة الجامعية.

ونوّه الدكتور "العمري" بأن مرحلة القبول الاحتياطي ستنطلق بتاريخ 18 ذي القعدة، وتستمر أسبوعًا؛ على أن تعلن النتائج بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

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