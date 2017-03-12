هطلت اليوم أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، على منطقة تبوك؛ شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيته ومركزي علقان وعلو القصير، وعلى مركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.

أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على منطقة تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-12 هطلت اليوم أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، على منطقة تبوك؛ شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيته ومركزي علقان وعلو القصير، وعلى مركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 06:37 PM

أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على منطقة تبوك تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة





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هطلت اليوم أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، على منطقة تبوك؛ شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيته ومركزي علقان وعلو القصير، وعلى مركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.