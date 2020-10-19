النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية تعاون بين "المحاسبين" وهيئة المحتوى المحلي.. تدقيق بـ"القطاع الخاص"

تهدف إلى تصميم برنامج تدريبي لتأهيلهم على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أخيراً، اتفاقية تعاون لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تأهيل مكاتب المحاسبة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم والمشورة حول آليات تدقيق المحتوى المحلي، وتأهيل مكاتب المحاسبة لمراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، إضافة إلى تصميم برنامج تدريبي لتأهيل المحاسبين على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى، وتنفيذ اختبار لقياس مستوى وعي المتدربين وتمكنهم من البرامج التدريبية، ومنح شهادة لمجتازي البرنامج تؤهلهم للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح.

وأكد ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر، متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئتين، للاستفادة من خبرات هيئة المحاسبين لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تأهيل مكاتب المحاسبة لقياس المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي لدى المنشآت من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية تعاون بين "المحاسبين" وهيئة المحتوى المحلي.. تدقيق بـ"القطاع الخاص"
سبق

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أخيراً، اتفاقية تعاون لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تأهيل مكاتب المحاسبة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم والمشورة حول آليات تدقيق المحتوى المحلي، وتأهيل مكاتب المحاسبة لمراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، إضافة إلى تصميم برنامج تدريبي لتأهيل المحاسبين على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى، وتنفيذ اختبار لقياس مستوى وعي المتدربين وتمكنهم من البرامج التدريبية، ومنح شهادة لمجتازي البرنامج تؤهلهم للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح.

وأكد ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر، متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئتين، للاستفادة من خبرات هيئة المحاسبين لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تأهيل مكاتب المحاسبة لقياس المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي لدى المنشآت من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
01:07 PM

اتفاقية تعاون بين "المحاسبين" وهيئة المحتوى المحلي.. تدقيق بـ"القطاع الخاص"

تهدف إلى تصميم برنامج تدريبي لتأهيلهم على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
296

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أخيراً، اتفاقية تعاون لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تأهيل مكاتب المحاسبة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم والمشورة حول آليات تدقيق المحتوى المحلي، وتأهيل مكاتب المحاسبة لمراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، إضافة إلى تصميم برنامج تدريبي لتأهيل المحاسبين على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى، وتنفيذ اختبار لقياس مستوى وعي المتدربين وتمكنهم من البرامج التدريبية، ومنح شهادة لمجتازي البرنامج تؤهلهم للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح.

وأكد ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر، متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئتين، للاستفادة من خبرات هيئة المحاسبين لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تأهيل مكاتب المحاسبة لقياس المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي لدى المنشآت من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,505

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة