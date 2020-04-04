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أمير الرياض: أمر خادم الحرمين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب

بمناسبة قرار تحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين

‎رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي اهتمام القيادة الرشيدة بالحد من آثار الجائحة العالمية وتلمس احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الخاصة واستمرار التنمية.
ونوه سموه بالأمر الكريم في تحقيق المعادلة الوطنية العظيمة بين القائد الفذ والشعب الوفي, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قادتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر القاطع الخاص فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض: أمر خادم الحرمين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب
سبق

‎رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي اهتمام القيادة الرشيدة بالحد من آثار الجائحة العالمية وتلمس احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الخاصة واستمرار التنمية.
ونوه سموه بالأمر الكريم في تحقيق المعادلة الوطنية العظيمة بين القائد الفذ والشعب الوفي, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قادتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:43 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:15 PM

أمير الرياض: أمر خادم الحرمين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب

بمناسبة قرار تحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‎رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي اهتمام القيادة الرشيدة بالحد من آثار الجائحة العالمية وتلمس احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الخاصة واستمرار التنمية.
ونوه سموه بالأمر الكريم في تحقيق المعادلة الوطنية العظيمة بين القائد الفذ والشعب الوفي, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قادتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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