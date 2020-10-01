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"استقرار" توقع اتفاقية مع "الموارد البشرية" لتحسين الخدمات الاجتماعية بتبوك

تتضمن اقتراح المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما وتنفيذها

وقعت جمعية التنمية الأسرية «استقرار» بمنطقة تبوك اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس بمنطقة تبوك، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية «استقرار» جمال الفاخري.

وقد وقع الاتفاقية عن فرع الوزارة نواف بن محمد البلوي مدير المسؤولية الاجتماعية وعن الجمعية المدير التنفيذي فهد بن عياضة العنزي.

وتسعى الاتفاقية إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية لأفراد المجتمع في تنسيق جهودهما في مجال التدريب والتأهيل والتوعية وتقديم برامج أسرية وتفعيل دور الدراسات والأبحاث الاجتماعية لمعرفة احتياج المنطقة، ومن مبدأ التعاون بين الطرفين في اقتراح المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما وتنفيذها.

وأكد الحربي أن جمعيات التنمية الأسرية هي جمعيات تنموية غير ربحية متخصصة في تدريب وإرشاد الأسر وإصلاحهم وتأهيلهم وتوعيتهم من خلال مجموعة من المبادرات التنموية المستدامة، إذ تسعى هذه الجمعيات لاستقرار الأسرة وتماسكها، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة حتى في حال انفصال الوالدين، كما تقدم الجمعيات مجموعة من البرامج، أبرزها تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، الإرشاد والإصلاح الأسري، البحوث والدراسات في شؤون الأسرة، والتدريب والتأهيل الأسري. وفي نهاية اللقاء قدم الحربي شكره لرئيس إدارة الجمعية والعاملين فيه.

وتعد جمعية التنمية الأسرية بتبوك "استقرار" من الجمعيات الرائدة في المنطقة بفضل الإدارة والعاملين فيها، حيث يعمل بها 60 متطوعًا ومتطوعة وتقدم الاستشارة والإرشاد الأسري والتدريب وغيرها من خدمات للأسرة بم يكفل استقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"استقرار" توقع اتفاقية مع "الموارد البشرية" لتحسين الخدمات الاجتماعية بتبوك
سبق

وقعت جمعية التنمية الأسرية «استقرار» بمنطقة تبوك اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس بمنطقة تبوك، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية «استقرار» جمال الفاخري.

وقد وقع الاتفاقية عن فرع الوزارة نواف بن محمد البلوي مدير المسؤولية الاجتماعية وعن الجمعية المدير التنفيذي فهد بن عياضة العنزي.

وتسعى الاتفاقية إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية لأفراد المجتمع في تنسيق جهودهما في مجال التدريب والتأهيل والتوعية وتقديم برامج أسرية وتفعيل دور الدراسات والأبحاث الاجتماعية لمعرفة احتياج المنطقة، ومن مبدأ التعاون بين الطرفين في اقتراح المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما وتنفيذها.

وأكد الحربي أن جمعيات التنمية الأسرية هي جمعيات تنموية غير ربحية متخصصة في تدريب وإرشاد الأسر وإصلاحهم وتأهيلهم وتوعيتهم من خلال مجموعة من المبادرات التنموية المستدامة، إذ تسعى هذه الجمعيات لاستقرار الأسرة وتماسكها، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة حتى في حال انفصال الوالدين، كما تقدم الجمعيات مجموعة من البرامج، أبرزها تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، الإرشاد والإصلاح الأسري، البحوث والدراسات في شؤون الأسرة، والتدريب والتأهيل الأسري. وفي نهاية اللقاء قدم الحربي شكره لرئيس إدارة الجمعية والعاملين فيه.

وتعد جمعية التنمية الأسرية بتبوك "استقرار" من الجمعيات الرائدة في المنطقة بفضل الإدارة والعاملين فيها، حيث يعمل بها 60 متطوعًا ومتطوعة وتقدم الاستشارة والإرشاد الأسري والتدريب وغيرها من خدمات للأسرة بم يكفل استقرارها.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:12 PM

"استقرار" توقع اتفاقية مع "الموارد البشرية" لتحسين الخدمات الاجتماعية بتبوك

تتضمن اقتراح المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما وتنفيذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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وقعت جمعية التنمية الأسرية «استقرار» بمنطقة تبوك اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس بمنطقة تبوك، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية «استقرار» جمال الفاخري.

وقد وقع الاتفاقية عن فرع الوزارة نواف بن محمد البلوي مدير المسؤولية الاجتماعية وعن الجمعية المدير التنفيذي فهد بن عياضة العنزي.

وتسعى الاتفاقية إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية لأفراد المجتمع في تنسيق جهودهما في مجال التدريب والتأهيل والتوعية وتقديم برامج أسرية وتفعيل دور الدراسات والأبحاث الاجتماعية لمعرفة احتياج المنطقة، ومن مبدأ التعاون بين الطرفين في اقتراح المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما وتنفيذها.

وأكد الحربي أن جمعيات التنمية الأسرية هي جمعيات تنموية غير ربحية متخصصة في تدريب وإرشاد الأسر وإصلاحهم وتأهيلهم وتوعيتهم من خلال مجموعة من المبادرات التنموية المستدامة، إذ تسعى هذه الجمعيات لاستقرار الأسرة وتماسكها، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة حتى في حال انفصال الوالدين، كما تقدم الجمعيات مجموعة من البرامج، أبرزها تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، الإرشاد والإصلاح الأسري، البحوث والدراسات في شؤون الأسرة، والتدريب والتأهيل الأسري. وفي نهاية اللقاء قدم الحربي شكره لرئيس إدارة الجمعية والعاملين فيه.

وتعد جمعية التنمية الأسرية بتبوك "استقرار" من الجمعيات الرائدة في المنطقة بفضل الإدارة والعاملين فيها، حيث يعمل بها 60 متطوعًا ومتطوعة وتقدم الاستشارة والإرشاد الأسري والتدريب وغيرها من خدمات للأسرة بم يكفل استقرارها.

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