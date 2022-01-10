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تشمل برامج ثقافية وترفيهية ورياضية.. "الإذاعة والتلفزيون" تُطلق "دورة برامج يناير"

تلبي طموحات المشاهد السعودي عبر باقة تخاطب اهتمامات جميع أفراد الأسرة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، إطلاق دورة برامج شهر يناير، التي تنوعت بين عدد من البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية لتلبية طموحات المشاهد السعودي عبر باقة تخاطب اهتمامات أفراد الأسرة جميعهم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الهيئة على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنش مارك زكي حسنين، ضمن حفل إطلاق برنامج المواهب الغنائية "صوتك أقوى"، النسخة العربية من البرنامج العالمي (Beat me if u can)، الذي سيكون أول برنامج غنائي سعودي يبث إلى العالم، وتتنافس فيه أعذب الأصوات والمواهب السعودية، بروح شبابية.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن كوكبة من البرامج الجديدة التي جاءت لتواكب طموحات وتطلعات المتابع في المملكة، وكتأكيد على دور الهيئة في اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات ومنحها فرصة الظهور للوصول إلى المكانة التي تستحقها.

وبين "الحارثي" أن دورة برامج شهر يناير تأتي مكملة لما سبقها من دورات برامجية ركزت في محتواها على التكامل ومخاطبة الجماهير وفق اهتماماتها، بالتوافق مع مراحل التطوير التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، ليعود التلفزيون السعودي إلى مكانته التي نشأ عليها كصوت أساس وشاشة حاضنة للأسرة السعودية باختلاف تطلعاتها ورغباتها.

ويبث البرنامج الجديد على قناة (SBC) في دورتها البرامجية الجديدة للعام 2022م، بعد أن فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون بحقوق البرنامج العالمي (Beat me if u can)، وتنطلق حلقته الأولى في الخامس عشر من يناير الحالي.

ويتنافس في كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى" 10 متسابقين، يقدمون عروضاً غنائية أمام لجنة التحكيم.

وبحسب قواعد البرنامج، تختار لجنة التحكيم كل متسابقين اثنين يتنافسان ضد بعضهما، دون أن يكون للمتسابق فكرة عن موعد وجوده على المسرح، أو الأغنية التي سيؤديها، أو المتسابق الخصم.

بدوره، أوضح المشرف على إدارة البرامج والمحتوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون، إبراهيم الفرحان، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في العالم، لم يبث سابقاً على أي قناة أخرى، وطريقة البرنامج وقواعده تختلف أيضاً عن برامج المواهب المماثلة، وفيه يتسابق لجنة التحكيم والمواهب معاً، وكان للانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية دور في فوز الهيئة بحقوق البرنامج العالمي.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "اد دايمشن" المنتجة للبرنامج، زكي حسنين، بتوجه هيئة الإذاعة والتلفزيون في تبني برامج الهواة والمواهب الغنائية، معبراً عن فخرهم بالشراكة مع قناة SBC والهيئة.

وذكر أن برنامج "صوتك أقوى" يحتاج تحضيرات مكثفة، تضمن خروج المواهب السعودية في أبهى حلة، موضحاً أنهم سيسخّرون كل إمكانياتهم الإنتاجية وخبراتهم في هذا البرنامج العالمي.

ويأتي برنامج المواهب الغنائية العالمي "صوتك أقوى" لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها فرصة الغناء أمام الجمهور العربي، ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم والانطلاق في عالم الغناء.

إلى ذلك ستشهد الدورة البرامجية بث برنامج (الدبلوماسي) الذي سيصور حياة سفراء الدول في المملكة وينقل الانبهار الذي شعر به السفراء، ورحلة التغيير التي شهدوها في المملكة، ليكونوا مرآة الانعكاس لشعوبهم حول مسيرة التطور التي تشهدها المملكة وحجم التغيير الذي تعيشه من خلال إظهار الإمكانيات السعودية البشرية والمكانية على جميع الأصعدة.

كما ستشهد الدورة البرامجية للهيئة إطلاق برنامج صنوان الذي يعود بالشاشة إلى الزمن الجميل من خلال تقديم المذيع القدير جابر القرني للبرنامج وإعداد هاشم الجحدلي ،الذي يسلط الضوء من خلاله على سيرة رموز ثقافية رسخت في الذاكرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل برامج ثقافية وترفيهية ورياضية.. "الإذاعة والتلفزيون" تُطلق "دورة برامج يناير"
سبق

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، إطلاق دورة برامج شهر يناير، التي تنوعت بين عدد من البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية لتلبية طموحات المشاهد السعودي عبر باقة تخاطب اهتمامات أفراد الأسرة جميعهم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الهيئة على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنش مارك زكي حسنين، ضمن حفل إطلاق برنامج المواهب الغنائية "صوتك أقوى"، النسخة العربية من البرنامج العالمي (Beat me if u can)، الذي سيكون أول برنامج غنائي سعودي يبث إلى العالم، وتتنافس فيه أعذب الأصوات والمواهب السعودية، بروح شبابية.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن كوكبة من البرامج الجديدة التي جاءت لتواكب طموحات وتطلعات المتابع في المملكة، وكتأكيد على دور الهيئة في اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات ومنحها فرصة الظهور للوصول إلى المكانة التي تستحقها.

وبين "الحارثي" أن دورة برامج شهر يناير تأتي مكملة لما سبقها من دورات برامجية ركزت في محتواها على التكامل ومخاطبة الجماهير وفق اهتماماتها، بالتوافق مع مراحل التطوير التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، ليعود التلفزيون السعودي إلى مكانته التي نشأ عليها كصوت أساس وشاشة حاضنة للأسرة السعودية باختلاف تطلعاتها ورغباتها.

ويبث البرنامج الجديد على قناة (SBC) في دورتها البرامجية الجديدة للعام 2022م، بعد أن فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون بحقوق البرنامج العالمي (Beat me if u can)، وتنطلق حلقته الأولى في الخامس عشر من يناير الحالي.

ويتنافس في كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى" 10 متسابقين، يقدمون عروضاً غنائية أمام لجنة التحكيم.

وبحسب قواعد البرنامج، تختار لجنة التحكيم كل متسابقين اثنين يتنافسان ضد بعضهما، دون أن يكون للمتسابق فكرة عن موعد وجوده على المسرح، أو الأغنية التي سيؤديها، أو المتسابق الخصم.

بدوره، أوضح المشرف على إدارة البرامج والمحتوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون، إبراهيم الفرحان، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في العالم، لم يبث سابقاً على أي قناة أخرى، وطريقة البرنامج وقواعده تختلف أيضاً عن برامج المواهب المماثلة، وفيه يتسابق لجنة التحكيم والمواهب معاً، وكان للانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية دور في فوز الهيئة بحقوق البرنامج العالمي.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "اد دايمشن" المنتجة للبرنامج، زكي حسنين، بتوجه هيئة الإذاعة والتلفزيون في تبني برامج الهواة والمواهب الغنائية، معبراً عن فخرهم بالشراكة مع قناة SBC والهيئة.

وذكر أن برنامج "صوتك أقوى" يحتاج تحضيرات مكثفة، تضمن خروج المواهب السعودية في أبهى حلة، موضحاً أنهم سيسخّرون كل إمكانياتهم الإنتاجية وخبراتهم في هذا البرنامج العالمي.

ويأتي برنامج المواهب الغنائية العالمي "صوتك أقوى" لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها فرصة الغناء أمام الجمهور العربي، ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم والانطلاق في عالم الغناء.

إلى ذلك ستشهد الدورة البرامجية بث برنامج (الدبلوماسي) الذي سيصور حياة سفراء الدول في المملكة وينقل الانبهار الذي شعر به السفراء، ورحلة التغيير التي شهدوها في المملكة، ليكونوا مرآة الانعكاس لشعوبهم حول مسيرة التطور التي تشهدها المملكة وحجم التغيير الذي تعيشه من خلال إظهار الإمكانيات السعودية البشرية والمكانية على جميع الأصعدة.

كما ستشهد الدورة البرامجية للهيئة إطلاق برنامج صنوان الذي يعود بالشاشة إلى الزمن الجميل من خلال تقديم المذيع القدير جابر القرني للبرنامج وإعداد هاشم الجحدلي ،الذي يسلط الضوء من خلاله على سيرة رموز ثقافية رسخت في الذاكرة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:46 PM

تشمل برامج ثقافية وترفيهية ورياضية.. "الإذاعة والتلفزيون" تُطلق "دورة برامج يناير"

تلبي طموحات المشاهد السعودي عبر باقة تخاطب اهتمامات جميع أفراد الأسرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، إطلاق دورة برامج شهر يناير، التي تنوعت بين عدد من البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية لتلبية طموحات المشاهد السعودي عبر باقة تخاطب اهتمامات أفراد الأسرة جميعهم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الهيئة على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بنش مارك زكي حسنين، ضمن حفل إطلاق برنامج المواهب الغنائية "صوتك أقوى"، النسخة العربية من البرنامج العالمي (Beat me if u can)، الذي سيكون أول برنامج غنائي سعودي يبث إلى العالم، وتتنافس فيه أعذب الأصوات والمواهب السعودية، بروح شبابية.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن كوكبة من البرامج الجديدة التي جاءت لتواكب طموحات وتطلعات المتابع في المملكة، وكتأكيد على دور الهيئة في اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المجالات ومنحها فرصة الظهور للوصول إلى المكانة التي تستحقها.

وبين "الحارثي" أن دورة برامج شهر يناير تأتي مكملة لما سبقها من دورات برامجية ركزت في محتواها على التكامل ومخاطبة الجماهير وفق اهتماماتها، بالتوافق مع مراحل التطوير التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، ليعود التلفزيون السعودي إلى مكانته التي نشأ عليها كصوت أساس وشاشة حاضنة للأسرة السعودية باختلاف تطلعاتها ورغباتها.

ويبث البرنامج الجديد على قناة (SBC) في دورتها البرامجية الجديدة للعام 2022م، بعد أن فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون بحقوق البرنامج العالمي (Beat me if u can)، وتنطلق حلقته الأولى في الخامس عشر من يناير الحالي.

ويتنافس في كل حلقة من حلقات "صوتك أقوى" 10 متسابقين، يقدمون عروضاً غنائية أمام لجنة التحكيم.

وبحسب قواعد البرنامج، تختار لجنة التحكيم كل متسابقين اثنين يتنافسان ضد بعضهما، دون أن يكون للمتسابق فكرة عن موعد وجوده على المسرح، أو الأغنية التي سيؤديها، أو المتسابق الخصم.

بدوره، أوضح المشرف على إدارة البرامج والمحتوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون، إبراهيم الفرحان، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في العالم، لم يبث سابقاً على أي قناة أخرى، وطريقة البرنامج وقواعده تختلف أيضاً عن برامج المواهب المماثلة، وفيه يتسابق لجنة التحكيم والمواهب معاً، وكان للانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية دور في فوز الهيئة بحقوق البرنامج العالمي.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "اد دايمشن" المنتجة للبرنامج، زكي حسنين، بتوجه هيئة الإذاعة والتلفزيون في تبني برامج الهواة والمواهب الغنائية، معبراً عن فخرهم بالشراكة مع قناة SBC والهيئة.

وذكر أن برنامج "صوتك أقوى" يحتاج تحضيرات مكثفة، تضمن خروج المواهب السعودية في أبهى حلة، موضحاً أنهم سيسخّرون كل إمكانياتهم الإنتاجية وخبراتهم في هذا البرنامج العالمي.

ويأتي برنامج المواهب الغنائية العالمي "صوتك أقوى" لاكتشاف المواهب السعودية، ومنحها فرصة الغناء أمام الجمهور العربي، ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم والانطلاق في عالم الغناء.

إلى ذلك ستشهد الدورة البرامجية بث برنامج (الدبلوماسي) الذي سيصور حياة سفراء الدول في المملكة وينقل الانبهار الذي شعر به السفراء، ورحلة التغيير التي شهدوها في المملكة، ليكونوا مرآة الانعكاس لشعوبهم حول مسيرة التطور التي تشهدها المملكة وحجم التغيير الذي تعيشه من خلال إظهار الإمكانيات السعودية البشرية والمكانية على جميع الأصعدة.

كما ستشهد الدورة البرامجية للهيئة إطلاق برنامج صنوان الذي يعود بالشاشة إلى الزمن الجميل من خلال تقديم المذيع القدير جابر القرني للبرنامج وإعداد هاشم الجحدلي ،الذي يسلط الضوء من خلاله على سيرة رموز ثقافية رسخت في الذاكرة.

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