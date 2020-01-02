النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشتدت على العائل العولة.. "الحصيني": اليوم "الشولة".. 13 يوماً تواعد الصقيع

قال: يوافق هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي.. آخر موعد لزراعة القمح والشعير شمالاً

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم يشهد آخر نجم من المربعانية، المسمى "الشولة" وَهوَ النجم الثالث، ويستمر لـ13 يوماً، تتضمن استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى.

وأضاف "الحصيني": "فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية".

وأردف: "يوافق دخول الشولة هذا العام، تقدم رياح أصلها قطبي بارد تَسَبَّبَت في سقوط بعض الثلوج على تركيا، وشمال سوريا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية البرودة على الشمالية والمدينة ثم الوسطى فالشرقية، من المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح متوسطة السرعة.

وتابع: "ابتداءً من الاثنين، متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية؛ حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية من ٩ إلى١٣ درجة".

وقال "الحصيني": تقول العامة: "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة".

وتابع: يسبق ذلك حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، ودول الخليج، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بإذن الله.

الشولة المربعانية حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
واشتدت على العائل العولة.. "الحصيني": اليوم "الشولة".. 13 يوماً تواعد الصقيع
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم يشهد آخر نجم من المربعانية، المسمى "الشولة" وَهوَ النجم الثالث، ويستمر لـ13 يوماً، تتضمن استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى.

وأضاف "الحصيني": "فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية".

وأردف: "يوافق دخول الشولة هذا العام، تقدم رياح أصلها قطبي بارد تَسَبَّبَت في سقوط بعض الثلوج على تركيا، وشمال سوريا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية البرودة على الشمالية والمدينة ثم الوسطى فالشرقية، من المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح متوسطة السرعة.

وتابع: "ابتداءً من الاثنين، متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية؛ حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية من ٩ إلى١٣ درجة".

وقال "الحصيني": تقول العامة: "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة".

وتابع: يسبق ذلك حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، ودول الخليج، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بإذن الله.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
01:25 PM

واشتدت على العائل العولة.. "الحصيني": اليوم "الشولة".. 13 يوماً تواعد الصقيع

قال: يوافق هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي.. آخر موعد لزراعة القمح والشعير شمالاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
12,717

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم يشهد آخر نجم من المربعانية، المسمى "الشولة" وَهوَ النجم الثالث، ويستمر لـ13 يوماً، تتضمن استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى.

وأضاف "الحصيني": "فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية".

وأردف: "يوافق دخول الشولة هذا العام، تقدم رياح أصلها قطبي بارد تَسَبَّبَت في سقوط بعض الثلوج على تركيا، وشمال سوريا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية البرودة على الشمالية والمدينة ثم الوسطى فالشرقية، من المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح متوسطة السرعة.

وتابع: "ابتداءً من الاثنين، متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية؛ حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية من ٩ إلى١٣ درجة".

وقال "الحصيني": تقول العامة: "إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة".

وتابع: يسبق ذلك حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، ودول الخليج، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بإذن الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة