مراكز "وقت اللياقة " تُفعّل "العمل عن بُعد " لمواجهة كورونا

علّقت أنشطتها الرياضية ابتداء من أمس الأحد حتى إشعار آخر

أعلنت شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة عن عدد من التدابير الوقائية اللازمة لموظفيها للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن علّقت جميع الأنشطة الرياضية وغلق المراكز الرياضية ابتداء من أمس الأحد حتى إشعار آخر.

وأكد علي الصقري رئيس مجلس إدارة شركة لجام أن العمل سيستمر عن بعد من المنزل بعد التنسيق مع المدير المباشر، والتواجد لأي أمر طارئ قد يتطلب تجاوب الموظف والرد على الاتصالات أو الإيميلات أو الحضور لموقع العمل حسب الاحتياج.

وأوضح "الصقري" أن تعليق الأنشطة الرياضية وما تقوم به الجهات الحكومية يأتي من منطلق الحرص على سلامة الجميع، ودورنا في القطاع الخاص وكذلك المجتمع الالتزام بجميع الإرشادات التي تصدر من الجهات الرسمية.