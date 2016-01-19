اقتصادي يطالب بصرف علاوة للمتقاعدين للتكيف مع ظروف الحياة

لتساوي معدل التضخم السنوي وارتفاع الأسعار فالبعض منهم رواتبهم متدنية

طالب المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الربيعان، مؤسسة التقاعد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على صرف علاوة للمتقاعدين مع بداية صرف علاوات الموظفين السنوية.



وقال الدكتور الربيعان في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: إن التأمينات "مؤسسة التقاعد" يجب أن تصرف ‫علاوات سنوية للمتقاعدين‬ أُسوة بالموظفين؛ لتساوي معدل التضخم السنوي؛ فالتضخم وارتفاع الأسعار لا تفرق بين موظف ومتقاعد.



وكان متقاعدون قد طالبوا مؤسسة التقاعد بمنحهم علاوةً سنوية أسوة بالموظفين؛ فالبعض منهم رواتبهم متدنية ويطالبون بعلاوات سنوية تتيح لهم زيادة رواتبهم للتكيف مع متطلبات وظروف الحياة.