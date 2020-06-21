أمير الرياض يشكر القيادة على التوجيهات السديدة منذ بدء كورونا حتى رفع منع التجول

سأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يجاوز بنا هذه الجائحة بلطفه وعفوه

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على التوجيهات السديدة منذ بدء جائحة كورونا إلى أن صدرت الموافقة الكريمة برفع منع حظر التجول بشكل كامل، والتي كان لها الأثر البالغ في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.

وأكد أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة في هذه الفترة المهمة والتطبيق الكامل لها؛ حفاظًا على صحة الفرد والمجتمع.

وقدّم شكره لأهالي منطقة الرياض نظير تعاونهم ودعمهم في مواجهة هذه الجائحة ودورهم الكبير في تعزيز عمل أجهزة الدولة والتزامهم بالتعليمات؛ مهيبًا سموه باستمرار الالتزام بالتعليمات والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في تطبيق كل الاحترازات التي من شأنها تحقيق السلامة للجميع.

وعبّر الأمير فيصل بن بندر عن فخره واعتزازه بما قدمته الجهات المعنية بالدولة وذات العلاقة بهذه الجائحة والتعامل معها بكل احترافية وأداء مشرف.

وفي ختام التصريح سأل الله -العلي القدير- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يجاوز بنا هذه الجائحة بلطفه وعفوه وكرمه، ويديم علينا الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.