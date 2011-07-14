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اختتام بطولة "وقت اللياقة" للإسكواش بمشاركة 81 لاعبًا

"الفضلي" و"الحازمي" و"المديهش" في المراكز الثلاثة الأولى

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد، الفائزين في البطولة الرابعة للإسكواش التي نظمتها أندية وقت اللياقة في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، إلى جانب مدينة دبي الإماراتية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 81 لاعبًا، وذلك بحضور على القرني مدير العلاقات العامة والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحصل على المركز الأول اللاعب عمرو محمد الفضلي، فيما حل العابد الحازمي ثانياً، بينما جاء فهد المديهش في المركز الثالث، وقاد المباراة الحكمان الدوليان خالد النجار وعبدالرحيم العمري.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة.

وأشاد السعد بدور (وقت اللياقة) في تفعيل ذلك الجانب وإقامة مثل تلك البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية، ومن ثم المنتخبات السعودية.

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اختتام بطولة "وقت اللياقة" للإسكواش بمشاركة 81 لاعبًا
سبق

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد، الفائزين في البطولة الرابعة للإسكواش التي نظمتها أندية وقت اللياقة في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، إلى جانب مدينة دبي الإماراتية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 81 لاعبًا، وذلك بحضور على القرني مدير العلاقات العامة والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحصل على المركز الأول اللاعب عمرو محمد الفضلي، فيما حل العابد الحازمي ثانياً، بينما جاء فهد المديهش في المركز الثالث، وقاد المباراة الحكمان الدوليان خالد النجار وعبدالرحيم العمري.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة.

وأشاد السعد بدور (وقت اللياقة) في تفعيل ذلك الجانب وإقامة مثل تلك البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية، ومن ثم المنتخبات السعودية.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
07:56 PM

اختتام بطولة "وقت اللياقة" للإسكواش بمشاركة 81 لاعبًا

"الفضلي" و"الحازمي" و"المديهش" في المراكز الثلاثة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد، الفائزين في البطولة الرابعة للإسكواش التي نظمتها أندية وقت اللياقة في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، إلى جانب مدينة دبي الإماراتية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 81 لاعبًا، وذلك بحضور على القرني مدير العلاقات العامة والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحصل على المركز الأول اللاعب عمرو محمد الفضلي، فيما حل العابد الحازمي ثانياً، بينما جاء فهد المديهش في المركز الثالث، وقاد المباراة الحكمان الدوليان خالد النجار وعبدالرحيم العمري.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة.

وأشاد السعد بدور (وقت اللياقة) في تفعيل ذلك الجانب وإقامة مثل تلك البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية، ومن ثم المنتخبات السعودية.

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