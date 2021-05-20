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الأمن البيئي يضبط مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة

"المالكي" دعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، ثلاثة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين وثلاث شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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الأمن البيئي يضبط مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، ثلاثة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين وثلاث شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:00 PM

الأمن البيئي يضبط مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة

"المالكي" دعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,084

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، ثلاثة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين وثلاث شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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