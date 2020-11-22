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الأمير سعود بن نايف يسلم 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي

قال: سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية يتطلب عملاً تكاملياً

سلم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي، كما كرم عدداً من المتطوعين والجهات الداعمة لمشروعات ومبادرات الإسكان التنموي في المنطقة.


وأكد الأمير أن سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية، يتطلب عملاً تكاملياً يركز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.


وبين، أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع كافة الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير سعود بن نايف يسلم 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي
سبق

سلم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي، كما كرم عدداً من المتطوعين والجهات الداعمة لمشروعات ومبادرات الإسكان التنموي في المنطقة.


وأكد الأمير أن سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية، يتطلب عملاً تكاملياً يركز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.


وبين، أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع كافة الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:22 PM

الأمير سعود بن نايف يسلم 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي

قال: سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية يتطلب عملاً تكاملياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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سلم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي، كما كرم عدداً من المتطوعين والجهات الداعمة لمشروعات ومبادرات الإسكان التنموي في المنطقة.


وأكد الأمير أن سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية، يتطلب عملاً تكاملياً يركز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.


وبين، أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع كافة الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

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