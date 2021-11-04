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الإمارات تستكمل بناء ثالث محطات براكة للطاقة النووية

بدء العمل لتوصيل الكهرباء في 2023

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته "رويترز"، أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن للتشغيل، وهي بصدد بدء العمل لتوصيل الكهرباء النظيفة في عام 2023.

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الإمارات تستكمل بناء ثالث محطات براكة للطاقة النووية
سبق

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته "رويترز"، أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن للتشغيل، وهي بصدد بدء العمل لتوصيل الكهرباء النظيفة في عام 2023.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
03:16 PM

الإمارات تستكمل بناء ثالث محطات براكة للطاقة النووية

بدء العمل لتوصيل الكهرباء في 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة متعددة الوحدات في العالم العربي.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته "رويترز"، أن المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن للتشغيل، وهي بصدد بدء العمل لتوصيل الكهرباء النظيفة في عام 2023.

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