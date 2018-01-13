الأحد والاثنين.. لجان الأولمبية الدولية تعقد اجتماعاتها في لوزان

على هامش الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب

تستضيف مدينة لوزان السويسرية اجتماعات لجان اللجنة الأولمبية الدولية على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي ستعقد غداً الأحد وبعد غد الاثنين، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة المرأة والرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والعديد من الشخصيات الرياضية الدولية.

وسيناقش اجتماع لجنة المرأة والرياضة المساواة بين الجنسين في الرياضة، ومشاركة المرأة في الرياضة المجتمعية، والوقاية ومكافحة التحرش في الرياضة، وتقرير اللجنة لعام 2019م، إضافة إلى تقديم جوائز اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بلجنة المرأة والرياضة.

فيما سيطلع اجتماع لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية على تقارير الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية والأعضاء للعام 2019م، إضافة إلى الترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للجنة.

يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، تضم ضمن لجانها أيضاً عضوية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في لجنة التسويق.

من جهة أخرى، تضم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب ثمانية ألعاب وهي: البياثلون، (الزلاجات الصدرية- الزلاجة الجماعية)، الكيرلنج، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج، التزلج على الثلوج، والرياضة الأولمبية الجديدة: سكي ماونتيرينغ.

وتعد هذه الدورة فرصة للشباب المشاركين في الرياضات الشتوية لاكتساب الخبرات الرياضية من سن مبكر، إضافة إلى عيش تجربة الدورات المجمعة والتي تساهم في رفع الوعي بقيم اللجنة الأولمبية الدولية وهي الصداقة والتميز والاحترام.