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لمدة 14 أسبوعًا.. "السعودية الرقمية" تبدأ استقبال التسجيل بـ"معسكر همة لعلم البيانات"

يستهدف تأهيل خريجي وخريجات التخصصات التقنية بواقع ٥٦٠ ساعة تدريبية

أطلقت أمس الأكاديمية السعودية الرقمية، التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية، وربطها بمهن المستقبل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، معسكرًا تدريبيًّا مكثفًا في مجال علم البيانات، يمتد أربعة عشر أسبوعًا، بواقع ٥٦٠ ساعة، تحت عنوان "معسكر همة لعلم البيانات".

ويستهدف المعسكر خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي؛ وذلك بهدف تأهيل وتمهين الشباب والشابات من الكوادر الوطنية في مجال علم البيانات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية، والتدرب على يد خبراء ومتخصصين معتمدين عالميين.

ويتضمن المعسكر تدريبات عملية مكثفة، تبدأ من أساسيات علم البيانات وذكاء الأعمال، وتحليل وتصوير وتحضير البيانات، والتحليل الإحصائي باستخدام لغة (R)، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وكذلك تحليل البيانات الاستكشافية وتعلُّم الآلة، وهندسة البيانات، وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من ١٦ أداة، إضافة إلى ١٤ مشروعًا تطبيقيًّا شاملاً، يحاكي واقع بيئة الأعمال، والأدوار الوظيفية لمختصي علم البيانات.

وتسهم هذه المهارات للملتحقين بالمعسكر في تأهيلهم وتمهينهم، وتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة في سوق العمل، مثل محلل بيانات، وعالم بيانات، ومهندس بيانات، وغيرها الكثير من الوظائف في سوق العمل في مجال علم البيانات.

ويأتي إطلاق معسكر همة لعلم البيانات بوصفه ثالث معسكرات الهمم الرقمية، ويأتي متوائمًا مع مبادرة "مهارات المستقبل" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا، وتهدف لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

يُشار إلى أن التسجيل يستمر حتى ١٨ من يوليو ٢٠٢٠، وهو عبر الرابط الآتي: https://sda.edu.sa/ar/program/DS.

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لمدة 14 أسبوعًا.. "السعودية الرقمية" تبدأ استقبال التسجيل بـ"معسكر همة لعلم البيانات"
سبق

أطلقت أمس الأكاديمية السعودية الرقمية، التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية، وربطها بمهن المستقبل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، معسكرًا تدريبيًّا مكثفًا في مجال علم البيانات، يمتد أربعة عشر أسبوعًا، بواقع ٥٦٠ ساعة، تحت عنوان "معسكر همة لعلم البيانات".

ويستهدف المعسكر خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي؛ وذلك بهدف تأهيل وتمهين الشباب والشابات من الكوادر الوطنية في مجال علم البيانات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية، والتدرب على يد خبراء ومتخصصين معتمدين عالميين.

ويتضمن المعسكر تدريبات عملية مكثفة، تبدأ من أساسيات علم البيانات وذكاء الأعمال، وتحليل وتصوير وتحضير البيانات، والتحليل الإحصائي باستخدام لغة (R)، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وكذلك تحليل البيانات الاستكشافية وتعلُّم الآلة، وهندسة البيانات، وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من ١٦ أداة، إضافة إلى ١٤ مشروعًا تطبيقيًّا شاملاً، يحاكي واقع بيئة الأعمال، والأدوار الوظيفية لمختصي علم البيانات.

وتسهم هذه المهارات للملتحقين بالمعسكر في تأهيلهم وتمهينهم، وتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة في سوق العمل، مثل محلل بيانات، وعالم بيانات، ومهندس بيانات، وغيرها الكثير من الوظائف في سوق العمل في مجال علم البيانات.

ويأتي إطلاق معسكر همة لعلم البيانات بوصفه ثالث معسكرات الهمم الرقمية، ويأتي متوائمًا مع مبادرة "مهارات المستقبل" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا، وتهدف لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

يُشار إلى أن التسجيل يستمر حتى ١٨ من يوليو ٢٠٢٠، وهو عبر الرابط الآتي: https://sda.edu.sa/ar/program/DS.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
12:54 AM

لمدة 14 أسبوعًا.. "السعودية الرقمية" تبدأ استقبال التسجيل بـ"معسكر همة لعلم البيانات"

يستهدف تأهيل خريجي وخريجات التخصصات التقنية بواقع ٥٦٠ ساعة تدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت أمس الأكاديمية السعودية الرقمية، التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية، وربطها بمهن المستقبل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، معسكرًا تدريبيًّا مكثفًا في مجال علم البيانات، يمتد أربعة عشر أسبوعًا، بواقع ٥٦٠ ساعة، تحت عنوان "معسكر همة لعلم البيانات".

ويستهدف المعسكر خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية والحاسب الآلي؛ وذلك بهدف تأهيل وتمهين الشباب والشابات من الكوادر الوطنية في مجال علم البيانات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية، والتدرب على يد خبراء ومتخصصين معتمدين عالميين.

ويتضمن المعسكر تدريبات عملية مكثفة، تبدأ من أساسيات علم البيانات وذكاء الأعمال، وتحليل وتصوير وتحضير البيانات، والتحليل الإحصائي باستخدام لغة (R)، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وكذلك تحليل البيانات الاستكشافية وتعلُّم الآلة، وهندسة البيانات، وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من ١٦ أداة، إضافة إلى ١٤ مشروعًا تطبيقيًّا شاملاً، يحاكي واقع بيئة الأعمال، والأدوار الوظيفية لمختصي علم البيانات.

وتسهم هذه المهارات للملتحقين بالمعسكر في تأهيلهم وتمهينهم، وتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة في سوق العمل، مثل محلل بيانات، وعالم بيانات، ومهندس بيانات، وغيرها الكثير من الوظائف في سوق العمل في مجال علم البيانات.

ويأتي إطلاق معسكر همة لعلم البيانات بوصفه ثالث معسكرات الهمم الرقمية، ويأتي متوائمًا مع مبادرة "مهارات المستقبل" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا، وتهدف لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

يُشار إلى أن التسجيل يستمر حتى ١٨ من يوليو ٢٠٢٠، وهو عبر الرابط الآتي: https://sda.edu.sa/ar/program/DS.

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