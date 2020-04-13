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"العدل" تتيح خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً

12 ألف عملية توثيق بإجراءات احترازية آمنة

كشفت وزارة العدل عن عدد العمليات التوثيقية التي نفذها الموثقون والموثقات منذ 21 رجب الماضي حتى يوم أمس الأول؛ إذ بلغت 12348 عملية، 90% منها لعمليات مرتبطة بالعقارات وتوثيقها، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين إقرارات وعقود لتأسيس الشركات بالإضافة إلى الوكالات، بواسطة 1011 موثقاً وموثقة.

وبلغ عدد عمليات توثيق العقارات أكثر من 11 ألف عملية منذ قرار تعليق الحضور إلى مقارّ العمل الحكومية، وإطلاق وزارة العدل لمبادرة #العدل عن بُعد، تعزيزاً لاستراتيجية التباعد الاجتماعي التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، إذ يتبع الموثقون آلية خاصة تمنع التجمهر والازدحام في مقراتهم، وتحدد مواعيد منفصلة ومتباعدة للبائع والمشتري.

وقالت الوزارة: إن عمليات توثيق العقارات اشتملت على 4832 عملية إفراغ عقار، و3925 عملية رهن عقار، و2207 إفراغات رهن، و165 عملية تصحيح صكوك، و93 عملية فك رهن.

وأضافت: "إن عدد الوكالات الصادرة خلال نفس الفترة بلغ 1080 وكالة، بينما بلغ عدد الإقرارات المالية 36 إقراراً، منها 31 إقراراً بالدين، و4 إقرارات بالسداد الكلي، وإقرار واحد بالتنازل، وبلغ عدد تأسيس عقود الشركات 6 عقود".

يذكر أن الوزارة أتاحت عبر بوابة ناجز najiz.sa خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وأطلقت الوزارة تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS؛ لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثقين المرخص لهم؛ إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تتيح خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً
سبق

كشفت وزارة العدل عن عدد العمليات التوثيقية التي نفذها الموثقون والموثقات منذ 21 رجب الماضي حتى يوم أمس الأول؛ إذ بلغت 12348 عملية، 90% منها لعمليات مرتبطة بالعقارات وتوثيقها، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين إقرارات وعقود لتأسيس الشركات بالإضافة إلى الوكالات، بواسطة 1011 موثقاً وموثقة.

وبلغ عدد عمليات توثيق العقارات أكثر من 11 ألف عملية منذ قرار تعليق الحضور إلى مقارّ العمل الحكومية، وإطلاق وزارة العدل لمبادرة #العدل عن بُعد، تعزيزاً لاستراتيجية التباعد الاجتماعي التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، إذ يتبع الموثقون آلية خاصة تمنع التجمهر والازدحام في مقراتهم، وتحدد مواعيد منفصلة ومتباعدة للبائع والمشتري.

وقالت الوزارة: إن عمليات توثيق العقارات اشتملت على 4832 عملية إفراغ عقار، و3925 عملية رهن عقار، و2207 إفراغات رهن، و165 عملية تصحيح صكوك، و93 عملية فك رهن.

وأضافت: "إن عدد الوكالات الصادرة خلال نفس الفترة بلغ 1080 وكالة، بينما بلغ عدد الإقرارات المالية 36 إقراراً، منها 31 إقراراً بالدين، و4 إقرارات بالسداد الكلي، وإقرار واحد بالتنازل، وبلغ عدد تأسيس عقود الشركات 6 عقود".

يذكر أن الوزارة أتاحت عبر بوابة ناجز najiz.sa خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وأطلقت الوزارة تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS؛ لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثقين المرخص لهم؛ إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:17 PM

"العدل" تتيح خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً

12 ألف عملية توثيق بإجراءات احترازية آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن عدد العمليات التوثيقية التي نفذها الموثقون والموثقات منذ 21 رجب الماضي حتى يوم أمس الأول؛ إذ بلغت 12348 عملية، 90% منها لعمليات مرتبطة بالعقارات وتوثيقها، فيما تنوعت العمليات الأخرى بين إقرارات وعقود لتأسيس الشركات بالإضافة إلى الوكالات، بواسطة 1011 موثقاً وموثقة.

وبلغ عدد عمليات توثيق العقارات أكثر من 11 ألف عملية منذ قرار تعليق الحضور إلى مقارّ العمل الحكومية، وإطلاق وزارة العدل لمبادرة #العدل عن بُعد، تعزيزاً لاستراتيجية التباعد الاجتماعي التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، إذ يتبع الموثقون آلية خاصة تمنع التجمهر والازدحام في مقراتهم، وتحدد مواعيد منفصلة ومتباعدة للبائع والمشتري.

وقالت الوزارة: إن عمليات توثيق العقارات اشتملت على 4832 عملية إفراغ عقار، و3925 عملية رهن عقار، و2207 إفراغات رهن، و165 عملية تصحيح صكوك، و93 عملية فك رهن.

وأضافت: "إن عدد الوكالات الصادرة خلال نفس الفترة بلغ 1080 وكالة، بينما بلغ عدد الإقرارات المالية 36 إقراراً، منها 31 إقراراً بالدين، و4 إقرارات بالسداد الكلي، وإقرار واحد بالتنازل، وبلغ عدد تأسيس عقود الشركات 6 عقود".

يذكر أن الوزارة أتاحت عبر بوابة ناجز najiz.sa خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وأطلقت الوزارة تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS؛ لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثقين المرخص لهم؛ إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

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