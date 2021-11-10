وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.

أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة.

"التحالف": 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-10 أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة. وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 03:31 PM

"التحالف": 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة قالت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا





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أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة.

وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.