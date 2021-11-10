"التحالف": 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة

أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة.
وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة.
وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة.
وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في "صرواح" و"الجوف" خلال 24 ساعة.
وأضافت: شملت العمليات تدمير 8 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصرًا إرهابيًا.