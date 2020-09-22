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احتفالاً بيوم الوطن.. "تاريخية جدة" تنفذ جولات سياحية تطوعية لضيوفها

تحت شعار ولاء ومحبة وستشمل أبرز المواقع الأثرية في المنطقة

يستعد عدد من المرشدين السياحيين للقيام بجولات سياحية تطوعية لضيوف المنطقة التاريخية بجدة عصر غد الأربعاء، ابتداءً من الرابعة والنصف عصراً وحتى السابعة مساء، وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ90.

يأتي هذا بإشراف الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، حيث ستكون البداية من أمام بيت نصيف الواقع في قلب جدة التاريخية، والذي سكنه الملك المؤسس رحمه الله عند دخوله إلى جدة عام 1344، وستشمل الجولة أبرز المواقع التاريخية في المنطقة.

وأكد المرشدون المشاركون في هذه المبادرة أن يوم توحيد الوطن هو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع وان هذه المبادرة تأتي تعبيراً من المرشدين السياحيين لحبهم للوطن وولائهم للقيادة الرشيدة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احتفالاً بيوم الوطن.. "تاريخية جدة" تنفذ جولات سياحية تطوعية لضيوفها
سبق

يستعد عدد من المرشدين السياحيين للقيام بجولات سياحية تطوعية لضيوف المنطقة التاريخية بجدة عصر غد الأربعاء، ابتداءً من الرابعة والنصف عصراً وحتى السابعة مساء، وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ90.

يأتي هذا بإشراف الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، حيث ستكون البداية من أمام بيت نصيف الواقع في قلب جدة التاريخية، والذي سكنه الملك المؤسس رحمه الله عند دخوله إلى جدة عام 1344، وستشمل الجولة أبرز المواقع التاريخية في المنطقة.

وأكد المرشدون المشاركون في هذه المبادرة أن يوم توحيد الوطن هو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع وان هذه المبادرة تأتي تعبيراً من المرشدين السياحيين لحبهم للوطن وولائهم للقيادة الرشيدة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:08 PM

احتفالاً بيوم الوطن.. "تاريخية جدة" تنفذ جولات سياحية تطوعية لضيوفها

تحت شعار ولاء ومحبة وستشمل أبرز المواقع الأثرية في المنطقة

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عبدالله الراجحي - جدة
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يستعد عدد من المرشدين السياحيين للقيام بجولات سياحية تطوعية لضيوف المنطقة التاريخية بجدة عصر غد الأربعاء، ابتداءً من الرابعة والنصف عصراً وحتى السابعة مساء، وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ90.

يأتي هذا بإشراف الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، حيث ستكون البداية من أمام بيت نصيف الواقع في قلب جدة التاريخية، والذي سكنه الملك المؤسس رحمه الله عند دخوله إلى جدة عام 1344، وستشمل الجولة أبرز المواقع التاريخية في المنطقة.

وأكد المرشدون المشاركون في هذه المبادرة أن يوم توحيد الوطن هو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع وان هذه المبادرة تأتي تعبيراً من المرشدين السياحيين لحبهم للوطن وولائهم للقيادة الرشيدة.

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