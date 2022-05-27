بقرار "آل الشيخ".. تكليف الثقفي مديراً عاماً لتعليم مكة المكرمة

تدرج في عدة مناصب وحصل على شخصية العام في "كيف نكون قدوة"

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بنقل وتكليف عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي مديراً عاماً للتعليم في منطقة مكة المكرمة، ويكون ذلك ابتداءً من تاريخ 1440/9/20هـ وحتى تاريخ 1441/10/26هـ.

وقد شغل "الثقفي" مديراً لتعليم جدة أكثر 11 عاماً، وتدرج في العمل بتعليم جدة معلمًا ثم مشرفًا تربويًا، وتقلد عددًا من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة، حقق فيها عددًا من الإنجازات، منها حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وحصوله على شخصية العام في مشروع "كيف نكون قدوة"، وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم، ناهيك عن عدد كبير من إنجازات الإدارة العامة بمختلف فروعها وإداراتها ومكاتبها.

