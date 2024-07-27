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أمير عسير يدشن المشروعات التطويرية في مطار أبها الدولي

نوه بالمبادرات التي تنفذها الطيران المدني لتطوير المطارات الحالية

دشن أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمس، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وفور وصول أمير المنطقة استمع لشرح مفصل عن المشروع الذي شمل: توسعة صالات السفر وتأهيل المدرج الرئيسي وتحسينه، وما ستحققه تلك المشروعات التطويرية من رفع للطاقة التشغيلية للمطار.

وتجول سموه على المشروعات المنفذة التي شملت توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة، وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين ، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءاتهم.

عقب ذلك وقف سموه على مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م.

وخلال اللقاء نوه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالمبادرات التي تنفذها هيئة الطيران المدني لتطوير المطارات الحالية، والعمل على استحداث مطارات جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التطويرية التي يشهدها مطار أبها الدولي؛ تأتي انطلاقًا من سعي هيئة الطيران المدني المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة، واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يدشن المشروعات التطويرية في مطار أبها الدولي
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دشن أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمس، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وفور وصول أمير المنطقة استمع لشرح مفصل عن المشروع الذي شمل: توسعة صالات السفر وتأهيل المدرج الرئيسي وتحسينه، وما ستحققه تلك المشروعات التطويرية من رفع للطاقة التشغيلية للمطار.

وتجول سموه على المشروعات المنفذة التي شملت توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة، وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين ، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءاتهم.

عقب ذلك وقف سموه على مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م.

وخلال اللقاء نوه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالمبادرات التي تنفذها هيئة الطيران المدني لتطوير المطارات الحالية، والعمل على استحداث مطارات جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التطويرية التي يشهدها مطار أبها الدولي؛ تأتي انطلاقًا من سعي هيئة الطيران المدني المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة، واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية .

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
10:44 PM

أمير عسير يدشن المشروعات التطويرية في مطار أبها الدولي

نوه بالمبادرات التي تنفذها الطيران المدني لتطوير المطارات الحالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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دشن أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمس، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وفور وصول أمير المنطقة استمع لشرح مفصل عن المشروع الذي شمل: توسعة صالات السفر وتأهيل المدرج الرئيسي وتحسينه، وما ستحققه تلك المشروعات التطويرية من رفع للطاقة التشغيلية للمطار.

وتجول سموه على المشروعات المنفذة التي شملت توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة، وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين ، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءاتهم.

عقب ذلك وقف سموه على مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي (Taxiway) إلى 45م.

وخلال اللقاء نوه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالمبادرات التي تنفذها هيئة الطيران المدني لتطوير المطارات الحالية، والعمل على استحداث مطارات جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التطويرية التي يشهدها مطار أبها الدولي؛ تأتي انطلاقًا من سعي هيئة الطيران المدني المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة، واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية .

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