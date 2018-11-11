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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الطائف وميسان

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظة الطائف تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل مدينة الطائف والهدا، والشفا، ومحافظة ميسان، وبني سعد، ونمرة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الطائف وميسان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظة الطائف تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل مدينة الطائف والهدا، والشفا، ومحافظة ميسان، وبني سعد، ونمرة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:01 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:17 PM

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الطائف وميسان

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
10,287

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظة الطائف تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل مدينة الطائف والهدا، والشفا، ومحافظة ميسان، وبني سعد، ونمرة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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