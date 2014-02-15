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أمانة الطائف تكشف عن غرفة خلف مطعم لإعداد وتخزين الأطعمة الفاسدة بالسيل الكبير

عُثرَ فيها على كمية من اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدر

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الكبير"، عن وجود غرفة خارجية تابعة لمطعم اتخذتها العمالة مكانًا لإعداد الأطعمة والتي تبقى لعدة أيام ويُعاد تسخينها، ومن ثم بيعها على زبائن المطعم.

وكُشفَ عن اتخاذها كموقع لتخزين اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدر، والتي ضُبطت بكميات كبيرة، حيث صادرها المراقبون وأغلقوا تلك الغرفة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وكذلك حيال المطعم الذي كان يفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية.

الطائف أمانة الطائف بلدية السيل الكبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تكشف عن غرفة خلف مطعم لإعداد وتخزين الأطعمة الفاسدة بالسيل الكبير
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الكبير"، عن وجود غرفة خارجية تابعة لمطعم اتخذتها العمالة مكانًا لإعداد الأطعمة والتي تبقى لعدة أيام ويُعاد تسخينها، ومن ثم بيعها على زبائن المطعم.

وكُشفَ عن اتخاذها كموقع لتخزين اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدر، والتي ضُبطت بكميات كبيرة، حيث صادرها المراقبون وأغلقوا تلك الغرفة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وكذلك حيال المطعم الذي كان يفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:06 PM

أمانة الطائف تكشف عن غرفة خلف مطعم لإعداد وتخزين الأطعمة الفاسدة بالسيل الكبير

عُثرَ فيها على كمية من اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدر

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فهد العتيبي - الطائف
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879

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الكبير"، عن وجود غرفة خارجية تابعة لمطعم اتخذتها العمالة مكانًا لإعداد الأطعمة والتي تبقى لعدة أيام ويُعاد تسخينها، ومن ثم بيعها على زبائن المطعم.

وكُشفَ عن اتخاذها كموقع لتخزين اللحوم والشحوم والكوارع مجهولة المصدر، والتي ضُبطت بكميات كبيرة، حيث صادرها المراقبون وأغلقوا تلك الغرفة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وكذلك حيال المطعم الذي كان يفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,982
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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