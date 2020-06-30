قيصرية ناجحة لمصابة "كورونا" بظهران الجنوب ومسحة لمولودها

تعامل وفق بروتوكول حالات الفيروس وتجهيزات من فريق مكافحة العدوى

أجرى فريق طبي بمستشفى ظهران الجنوب العام، عملية قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد – ١٩".

وبينت "صحة عسير"، أنه تم التعامل مع الحالة وفق البروتوكول المخصص للتعامل مع حالات فيروس "كورونا"، وتم إدخال المريضة غرفة العمليات بفريق طبي مجهز بكامل الاحتياطات الاحترازية اللازمة؛ حيث تم إجراء العملية القيصرية وتم وضع المولود في الحضانة، وأخذ مسحة له لإجراء فحص فيروس كورونا للاطمئنان عليه.

وتوجد المريضة بغرفة العزل وحالتها الطبية والمولود مستقرة -ولله الحمد-، فيما شارك في التجهيزات قبل وأثناء وبعد العملية فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.