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صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال

أكّد اليوم أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.

وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال
سبق

حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.

وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:48 PM

صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال

أكّد اليوم أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.

وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

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