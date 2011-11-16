خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح
يأتي ذلك حرصًا منها للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية
كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.
ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.
خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-15
كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.
ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
04:16 PM
خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح
يأتي ذلك حرصًا منها للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية
كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.
ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.