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خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح

يأتي ذلك حرصًا منها للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية

‬كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.

ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.

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خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح
سبق

‬كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.

ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
04:16 PM

خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح

يأتي ذلك حرصًا منها للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
741

‬كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.

ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,164
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,170
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