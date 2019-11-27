"ساما": 322 مليار ريال نمواً نقدياً و1699 ملياراً زيادة بالودائع المصرفية

وفقاً لتقرير الربع الثالث من 2019 استعرضت فيه الإجراءات العملية التي تبنّتها

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خطواتها في اتباع سياسة نقدية ترمي إلى تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وبما يدعم المصارف المحلية بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي.

واستعرضت "ساما" في تقريرها الربعي للتطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث من العام الحالي 2019، سلسلة من الإجراءات العملية التي تبنّتها ضمن هذا الإطار، وعلى النحو الذي يدعم توجهاتها الاستراتيجية.

وأشارت "ساما" في تقريرها إلى قرارها المتعلق بخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) من 2.5% إلى 2% (عادت إلى تخفيضه في أكتوبر الماضي بواقع 25 نقطة أساس من 2.0% إلى 1.75%) وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) من 3 % إلى 2.5%، (عادت إلى تخفيضه في إكتوبر الماضي بواقع 25 نقطة أساس من 2.5% إلى 2.25%) وذلك بشكل تدريجي، يتماشى مع نهج "ساما" في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبلغ المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء التي قامت بها "ساما" خلال الربع الثالث 2019 نحو 1.43 مليار ريال، مقابل 1.01 مليار ريال في الربع الثاني من 2019، فيما بلغ المتوسط اليومي لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 47.3 مليار ريال للربع الثالث مقابل 47.5 مليار ريال في الربع الثاني 2019 السابق.

وكشف التقرير أنه وسعياً وراء تشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الإقراض، فقد استمرت "ساما" بالحفاظ على سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية في أذوناتها بمقدار 3.0 مليار ريال خلال الربع الثالث 2019، وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية (SAIBOR) خلال الفترة ليصل إلى 2.51%، فيما حافظ الفارق بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالرياض (SAIBOR) والدولار (LIBOR) لفترة ثلاثة أشهر خلال فترة الربع الثالث على استقراره وبنفس مستوى الربع الثاني السابق والبالغ 32 نقطة أساس لصالح الريال السعودي.

التطورات النقدية

ووفقاً للتقرير الإحصائي، فقد سجلت القاعدة النقدية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.4% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، بما يعادل 10.5 مليار ريال، ولتصل إلى نحو 322 مليار ريال. فيما سجلت الودائع لدى المؤسسة خلال الفترة ارتفاعاً سنوياً نسبته 4% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق 2018، ولتبلغ نحو 104 مليار ريال مقابل 100 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى البيانات الأولية للمركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي أظهرت تسجيل إجمالي الموجودات الأجنبية خلال الربع الثالث 2019 انخفاضاً سنوياً نسبته -1.25% بما يعادل (23.7 مليار ريال) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ولتبلغ 1868.9 مليار ريال، في حين سجل صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة تراجعاً طفيفاً نسبته 1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ولتبلغ 1855.7 مليار ريال. في الوقت الذي بلغت فيه إجمالي الودائع بالعملة المحلية لجهات أجنبية خلال الربع الثالث 13.2 مليار ريال، بانخفاض سنويٍ قدره 26.5% بما يعادل (4.7 مليار ريال) مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

وفيما يخص تطورات إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال الربع الثالث 2019، فقد سجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 1.3% بما يعادل (24.8 مليار ريال) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2018، ولتبلغ 1877.2 مليار ريال، فيما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي خلال الفترة ليبلغ نحو 8.8 مليار ريال مرتفعاً من نحو 6 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي، بينما استقر احتياطي الذهب عند 1.6 مليار ريال.

تطورات النشاط المصرفي:

وبالنسبة لتطورات أداء النشاط المصرفي خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي 2019، لفتت ساما في تقريرها الإحصائي إلى الارتفاع المحقق في إجمالي الودائع المصرفية التي نمت على أساس سنوي بنسبة 2.4% وبواقع 40.3 مليار ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق 2018 لتبلغ نحو 1699.2 مليار ريال.

كما سجّلت الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الفترة ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.5% وبواقع 131.3 مليار ريال قياساً بالفترة المقابلة من العام السابق، ولتبلغ 2506.4 مليار ريال. وبينما سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال نفس الفترة ارتفاعاً ربعياً نسبته 6.8% بالمقارنة مع الربع الثاني السابق، إلا أنها سجلت تراجعاً سنوياً نسبته 1.3% وبواقع 3.2 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ حوالي 237.8 مليار ريال، حيث شكّلت نسبة الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019 ما نسبته 9.5% من إجمالي أصول المصارف التجارية.

أما المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية، فقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 71% وبواقع 68.6 مليار ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، ولتبلغ في نهاية الفترة نحو 165.2 مليار ريال، مشكّلة بذلك ما نسبته 6.6% من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية. كما وانخفض صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنهاية الفترة بنسبة 49.7% وبما يعادل (71.8 مليار ريال) مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ليبلغ 72.6 مليار ريال.

وفيما يتعلق بمطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام، والذي يشمل الحكومي وشبه الحكومي، فقد سجلت بحسب التقرير ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.7% وبواقع 121.4 مليار ريال، لتبلغ في نهاية فترة الربع الثالث 2019 نحو 1926 مليار ريال، فيما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام من إجمالي الودائع المصرفية 113.3%.

وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الفترة بنسبة 3.2% على أساس سنوي وبواقع (46.6 مليار ريال) مقارنة بالربع المقابل من العام السابق ولتبلغ في نهاية الربع الثالث 2019 نحو 1499 مليار ريال. بينما شهدت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام بشقيه الحكومي وشبه الحكومي خلال ذات الفترة ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 21.3% وبواقع (74.8 مليار ريال) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ولتبلغ في نهاية فترة الربع الثالث من العام الحالي 427 مليار ريال.

وتناولت البيانات الإحصائية الربعية لـ"ساما" التطورات المرتبطة باحتياطيات ورأس المال وأرباح المصارف التجارية. حيث أشارت إلى تسجيل ارتفاع على أساس سنوي في رأس مال واحتياطيات المصارف التجارية خلال فترة الربع الثالث 2019 بنسبة 8.1% وبواقع 28.8 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2018، وليبلغ في نهاية الفترة 383.6 مليار ريال.

كما بلغت نسبة رأس مال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث 2019 ما نسبته 22.6%. في حين بلغت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الثالث من 2019 13.7 مليار ريال مقابل 10.9 مليار ريال للربع السابق وبارتفاع نسبته 25.3% بما يعادل (2.8 مليار ريال).

تطورات التقنية المصرفية والشمول المالي:

واستعرض التقرير في جانب منه مؤشرات التطور في قطاع التقنية المصرفية والشمول المالي المسجلة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي 2019. حيث ارتفعت بحسب البيانات الإحصائية القيمة الإجمالية لعمليات نظام سريع خلال الفترة بواقع 683.2 مليار ريال لتبلغ 11.298.8 مليار ريال وبزيادة نسبتها 6.4%.

أما بالنسبة لعمليات منظومة مدى، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من عام 2019 ما يقارب 523.2 مليون عملية وبإجمالي سحوبات نقدية قدرها 182 مليار ريال (شملت عمليات المصارف وعمليات مدى).

وبمقابل ذلك، فقد سجلت العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط لتبلغ نحو 410.6 مليون عملية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 وبإجمالي مبيعات قدرها 69.7 مليار ريال. ورافق تلك المؤشرات ارتفاع في إجمالي عدد أجهزة الصرف الآلي لتبلغ 18.8 ألف جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصرف الآلية المصدرة من المصارف المحلية نحو 31 مليوناً، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 407.2 ألف جهاز.

تطورات سوق الأسهم المحلية وصناديق الاستثمار:

وأظهرت "ساما" في تقريرها الإحصائي الارتفاع المحقق في المؤشر العام لأسعار الأسهم المحلية على أساس سنوي خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المقابل من العام السابق 2018 وبنسبة 1.2% ليبلغ 8092 نقطة. كما وارتفع عدد الأسهم المتداولة ليبلغ 7.7 مليار سهم بزيادة نسبتها 7.4%، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 ارتفاعاً سنوياً نسبته 17.7% لتبلغ 208.6 مليار ريال مقابل 177.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام السابق 2018.

وفيما يخص القيمة السوقية للأسهم المحلية فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 0.5% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق لتبلغ 1.9 مليار ريال، في حين سجلت الصفقات المنفذة خلال الفترة زيادة سنوية نسبتها 35.3% لتسجل 7 ملايين صفقة.

وبموازاة ذلك؛ فقد ارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 16.4% على أساس سنوي وبواقع 19.4 مليار ريال ليبلغ 137.2 مليار ريال. وسجلت الأصول المحلية في هذا الجانب ارتفاعاً سنوياً نسبته 10% وبواقع (10.3 مليار ريال) خلال الفترة لتبلغ 113.3 مليار ريال، في الوقت الذي سجلت فيها الأصول الأجنبية ارتفاعاً سنوياً لافتاً بلغت نسبته 60.8% وبواقع (9.1 مليار ريال) لتبلغ 24 مليار ريال.

ورافق ذلك ارتفاع في عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية الذي نما بنسبة 2% على أساس سنوي وبواقع 6.4 ألف مشترك وليصل إلى 333.3 ألف مشترك مقابل 326.9 ألف مشترك كما هو في الربع المقابل من العام السابق.