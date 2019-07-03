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مكة.. تدريب 1800 إداري وإدارية ومرشدي حافلات لخدمة ضيوف الرحمن

خلال موسم الحج 1440

نظم مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دورات تدريبية لأكثر من 1800 موظف من مرشدين وإداريين وإداريات، وتهيئتهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1440.

وتضمنت الدورات التدريبية جوانب عدة في خدمة ضيوف الرحمن وكيفية تحمل ضغوط العمل في خدمتهم، إلى جانب الإسعافات الأولية والتأهيل إلى دورات تشغيلية لمديري محطات العمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وإكسابهم بعض اللغات الرائجة التي تمكنهم من مخاطبة الحجاج وتحقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ياسر كردي أن المكتب حرص على تطوير الإداريين والإداريات والمرشدين وتقديم الدورات التدريبية لهم بالشكل المطلوب لخدمة الحجيج، والتركيز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الاعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم.

من جهته، أكد نائب المدير العام بالمدينة المنورة مروان خاشقجي أن المكتب وبصفة مستمرة سنوياً يقوم يتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تطوير العملية الإرشادية ودور المرشد والمهام والواجبات وآخر المستجدات في العملية التشغيلية بمحطات الاستقبال والتوجيه وقسم الحركة والمتابعة وشرح آلية استخدام تطبيق "أرشدني" الذي يسهم في تسريع العملية الإرشادية وفق المسار الإلكتروني. بالإضافة إلى مشاركة العنصر النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل المكتب، واللاتي تم استقطابهن هذا العام للعمل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كمدخلات بيانات إضافة إلى موظفات الأعمال الإدارية بمكة المكرمة.

ونوه "خاشقجي" إلى أن المكتب أبرم هذا العام اتفاقية شراكة مع مركز الأمير سلطان بن سلمان بالمدينة المنورة لتنفيذ البرنامج التدريبي بمسرح جمعية الأطفال المعوقين كمساهمة لدعم الجمعية، وتأتي هذه الخطوة في مقدمة اهتمامات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته، بيّن مدير التدريب والدراسات والجودة المهندس عبدالرحيم عمر محمد بأن نتائج الدراسات التحسينية التي تمت في موسم حج العام الماضي 1439هـ سهلت مهمة التدريب في تحديد الاحتياج التدريبي لهذا العام 1440هـ، والوصول إلى النقاط المهمة التي تم إيصالها للعاملين في المكتب من خلال تلك الدورات التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. تدريب 1800 إداري وإدارية ومرشدي حافلات لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

نظم مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دورات تدريبية لأكثر من 1800 موظف من مرشدين وإداريين وإداريات، وتهيئتهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1440.

وتضمنت الدورات التدريبية جوانب عدة في خدمة ضيوف الرحمن وكيفية تحمل ضغوط العمل في خدمتهم، إلى جانب الإسعافات الأولية والتأهيل إلى دورات تشغيلية لمديري محطات العمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وإكسابهم بعض اللغات الرائجة التي تمكنهم من مخاطبة الحجاج وتحقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ياسر كردي أن المكتب حرص على تطوير الإداريين والإداريات والمرشدين وتقديم الدورات التدريبية لهم بالشكل المطلوب لخدمة الحجيج، والتركيز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الاعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم.

من جهته، أكد نائب المدير العام بالمدينة المنورة مروان خاشقجي أن المكتب وبصفة مستمرة سنوياً يقوم يتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تطوير العملية الإرشادية ودور المرشد والمهام والواجبات وآخر المستجدات في العملية التشغيلية بمحطات الاستقبال والتوجيه وقسم الحركة والمتابعة وشرح آلية استخدام تطبيق "أرشدني" الذي يسهم في تسريع العملية الإرشادية وفق المسار الإلكتروني. بالإضافة إلى مشاركة العنصر النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل المكتب، واللاتي تم استقطابهن هذا العام للعمل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كمدخلات بيانات إضافة إلى موظفات الأعمال الإدارية بمكة المكرمة.

ونوه "خاشقجي" إلى أن المكتب أبرم هذا العام اتفاقية شراكة مع مركز الأمير سلطان بن سلمان بالمدينة المنورة لتنفيذ البرنامج التدريبي بمسرح جمعية الأطفال المعوقين كمساهمة لدعم الجمعية، وتأتي هذه الخطوة في مقدمة اهتمامات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته، بيّن مدير التدريب والدراسات والجودة المهندس عبدالرحيم عمر محمد بأن نتائج الدراسات التحسينية التي تمت في موسم حج العام الماضي 1439هـ سهلت مهمة التدريب في تحديد الاحتياج التدريبي لهذا العام 1440هـ، والوصول إلى النقاط المهمة التي تم إيصالها للعاملين في المكتب من خلال تلك الدورات التدريبية.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:10 PM

مكة.. تدريب 1800 إداري وإدارية ومرشدي حافلات لخدمة ضيوف الرحمن

خلال موسم الحج 1440

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نظم مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دورات تدريبية لأكثر من 1800 موظف من مرشدين وإداريين وإداريات، وتهيئتهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1440.

وتضمنت الدورات التدريبية جوانب عدة في خدمة ضيوف الرحمن وكيفية تحمل ضغوط العمل في خدمتهم، إلى جانب الإسعافات الأولية والتأهيل إلى دورات تشغيلية لمديري محطات العمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وإكسابهم بعض اللغات الرائجة التي تمكنهم من مخاطبة الحجاج وتحقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ياسر كردي أن المكتب حرص على تطوير الإداريين والإداريات والمرشدين وتقديم الدورات التدريبية لهم بالشكل المطلوب لخدمة الحجيج، والتركيز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الاعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم.

من جهته، أكد نائب المدير العام بالمدينة المنورة مروان خاشقجي أن المكتب وبصفة مستمرة سنوياً يقوم يتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تطوير العملية الإرشادية ودور المرشد والمهام والواجبات وآخر المستجدات في العملية التشغيلية بمحطات الاستقبال والتوجيه وقسم الحركة والمتابعة وشرح آلية استخدام تطبيق "أرشدني" الذي يسهم في تسريع العملية الإرشادية وفق المسار الإلكتروني. بالإضافة إلى مشاركة العنصر النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل المكتب، واللاتي تم استقطابهن هذا العام للعمل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كمدخلات بيانات إضافة إلى موظفات الأعمال الإدارية بمكة المكرمة.

ونوه "خاشقجي" إلى أن المكتب أبرم هذا العام اتفاقية شراكة مع مركز الأمير سلطان بن سلمان بالمدينة المنورة لتنفيذ البرنامج التدريبي بمسرح جمعية الأطفال المعوقين كمساهمة لدعم الجمعية، وتأتي هذه الخطوة في مقدمة اهتمامات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته، بيّن مدير التدريب والدراسات والجودة المهندس عبدالرحيم عمر محمد بأن نتائج الدراسات التحسينية التي تمت في موسم حج العام الماضي 1439هـ سهلت مهمة التدريب في تحديد الاحتياج التدريبي لهذا العام 1440هـ، والوصول إلى النقاط المهمة التي تم إيصالها للعاملين في المكتب من خلال تلك الدورات التدريبية.

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