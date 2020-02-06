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أمير الشمالية ينوه بتحقيق المركز الأول في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام

بنسبة 91.45 % وفق إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نوّه أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتحقيق منطقة الحدود الشمالية المركز الأول على مستوى المناطق الإدارية في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام لشهر ديسمبر 2019م بنسبة 91.45%، وفق إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وعبر أمير المنطقة عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية مؤشرات الأداء لكونها تبين محصلة الجهود ومدى فاعليتها مقارنة مع الآخرين أو مع المعايير القياسية، كما أنها تحفز للمزيد من التخطيط الفعَّال والتنفيذ الإبداعي لتحقيق مراكز متقدمة والمحافظة عليها.

وشدد على الاهتمام الكبير بمؤشرات النتائج والفوائد المحققة لكونها الأكثر دقة ومصداقية لأنها تقاس من خارج المؤسسات المُنفذة للخطط كما مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشمالية ينوه بتحقيق المركز الأول في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام
سبق

نوّه أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتحقيق منطقة الحدود الشمالية المركز الأول على مستوى المناطق الإدارية في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام لشهر ديسمبر 2019م بنسبة 91.45%، وفق إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وعبر أمير المنطقة عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية مؤشرات الأداء لكونها تبين محصلة الجهود ومدى فاعليتها مقارنة مع الآخرين أو مع المعايير القياسية، كما أنها تحفز للمزيد من التخطيط الفعَّال والتنفيذ الإبداعي لتحقيق مراكز متقدمة والمحافظة عليها.

وشدد على الاهتمام الكبير بمؤشرات النتائج والفوائد المحققة لكونها الأكثر دقة ومصداقية لأنها تقاس من خارج المؤسسات المُنفذة للخطط كما مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
03:10 PM

أمير الشمالية ينوه بتحقيق المركز الأول في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام

بنسبة 91.45 % وفق إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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أحمد البراهيم - الرياض
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نوّه أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتحقيق منطقة الحدود الشمالية المركز الأول على مستوى المناطق الإدارية في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام لشهر ديسمبر 2019م بنسبة 91.45%، وفق إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وعبر أمير المنطقة عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة.

وأكد الأمير "فيصل" أهمية مؤشرات الأداء لكونها تبين محصلة الجهود ومدى فاعليتها مقارنة مع الآخرين أو مع المعايير القياسية، كما أنها تحفز للمزيد من التخطيط الفعَّال والتنفيذ الإبداعي لتحقيق مراكز متقدمة والمحافظة عليها.

وشدد على الاهتمام الكبير بمؤشرات النتائج والفوائد المحققة لكونها الأكثر دقة ومصداقية لأنها تقاس من خارج المؤسسات المُنفذة للخطط كما مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام.

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