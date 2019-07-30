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مقاتلات التحالف تضرب مواقع متفرقة للحوثي في العاصمة صنعاء

استهدفت تجهيزات عسكرية في معسكر "السواد" بمديرية "سنحان"

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء.

ووفق ما نقلته سكاي نيوز إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر "السواد" بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة.

في غضون ذلك، واصلت مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.
وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحًا آخرين، بينهم عدد من الأطفال.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تضرب مواقع متفرقة للحوثي في العاصمة صنعاء
سبق

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء.

ووفق ما نقلته سكاي نيوز إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر "السواد" بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة.

في غضون ذلك، واصلت مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.
وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحًا آخرين، بينهم عدد من الأطفال.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
08:19 AM

مقاتلات التحالف تضرب مواقع متفرقة للحوثي في العاصمة صنعاء

استهدفت تجهيزات عسكرية في معسكر "السواد" بمديرية "سنحان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء.

ووفق ما نقلته سكاي نيوز إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر "السواد" بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة.

في غضون ذلك، واصلت مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني، بقصفها سوق آل ثابت في مديرية قطابر في صعدة شمالي البلاد، وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين بينهم عدد من الأطفال.
وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الجريمة الحوثية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر، والتي راح ضحيتها 10 قتلى من المدنيين وسقط خلالها 20 جريحًا آخرين، بينهم عدد من الأطفال.

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