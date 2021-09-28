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"الزكاة والجمارك" تطلق رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية

تتيح للعموم والمهتمين معرفة كل التفاصيل المرتبطة بها

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية (فاتورة) عبر موقعها الإلكتروني، تتيح للعموم والمهتمين معرفة كل التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية المزمع تطبيقها في 4 ديسمبر القادم، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وصور وأسئلة تفاعلية، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع.

وتتضمّن الرحلة التعليمية العديد من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية، التي من أبرزها الفئات الخاضعة للائحة، وفوائد ومراحل تطبيقها، إضافة إلى متطلبات كل مرحلة، وأنواع الفواتير الضريبية، إلى جانب إيضاح مفصل حول أوجه الاختلاف بين الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الورقية.

وتأتي هذه الرحلة التعليمية ضمن سلسلة من الرحلات التعليمية التي تُقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) للعديد من الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، حيث تجاوزت مدة الرحلات التعليمية التي قدمتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني المليون دقيقة تدريبية وتعليمية.

ودعت الهيئة جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على الرحلة التعليمية ومعرفة جميع التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية عبر الرابط https://edujourneys.gazt.gov.sa/lx/5736.

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"الزكاة والجمارك" تطلق رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية
سبق

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية (فاتورة) عبر موقعها الإلكتروني، تتيح للعموم والمهتمين معرفة كل التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية المزمع تطبيقها في 4 ديسمبر القادم، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وصور وأسئلة تفاعلية، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع.

وتتضمّن الرحلة التعليمية العديد من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية، التي من أبرزها الفئات الخاضعة للائحة، وفوائد ومراحل تطبيقها، إضافة إلى متطلبات كل مرحلة، وأنواع الفواتير الضريبية، إلى جانب إيضاح مفصل حول أوجه الاختلاف بين الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الورقية.

وتأتي هذه الرحلة التعليمية ضمن سلسلة من الرحلات التعليمية التي تُقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) للعديد من الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، حيث تجاوزت مدة الرحلات التعليمية التي قدمتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني المليون دقيقة تدريبية وتعليمية.

ودعت الهيئة جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على الرحلة التعليمية ومعرفة جميع التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية عبر الرابط https://edujourneys.gazt.gov.sa/lx/5736.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
03:34 PM

"الزكاة والجمارك" تطلق رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية

تتيح للعموم والمهتمين معرفة كل التفاصيل المرتبطة بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية (فاتورة) عبر موقعها الإلكتروني، تتيح للعموم والمهتمين معرفة كل التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية المزمع تطبيقها في 4 ديسمبر القادم، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وصور وأسئلة تفاعلية، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع.

وتتضمّن الرحلة التعليمية العديد من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية، التي من أبرزها الفئات الخاضعة للائحة، وفوائد ومراحل تطبيقها، إضافة إلى متطلبات كل مرحلة، وأنواع الفواتير الضريبية، إلى جانب إيضاح مفصل حول أوجه الاختلاف بين الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الورقية.

وتأتي هذه الرحلة التعليمية ضمن سلسلة من الرحلات التعليمية التي تُقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) للعديد من الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، حيث تجاوزت مدة الرحلات التعليمية التي قدمتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني المليون دقيقة تدريبية وتعليمية.

ودعت الهيئة جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على الرحلة التعليمية ومعرفة جميع التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية عبر الرابط https://edujourneys.gazt.gov.sa/lx/5736.

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