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اعتماد 102 مهارة لتعزيز قدرات طلبة الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات والعلوم

بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.. وتحفيز دافعية التعلّم وتطوير القدرات

يواصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية برنامج تعزيز المهارات الأساسية الذي اعتمدته وزارة التعليم بعد قرار عودة الدراسة الحضورية، من خلال تعزيز 102 مهارة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم في جميع الصفوف الدراسية، بما يسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتحفيز دافعية التعلّم وتطوير القدرات، وكذلك تهيئتهم للمنافسات العالمية.

ويعتمد برنامج تعزيز المهارات على تأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في 32 مهارة ضمن مقرر مادة لغتي، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

وتفاعل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع معلميهم داخل الفصول الدراسية ضمن برنامج تعزيز المهارات الأساسية، حيث يقوم المعلمون والمعلمات باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم المهارات القرائية والكتابية، ونطق ورسم وكتابة الحروف الهجائية والجمل القصيرة، وتدريبهم على قراءة النص وفهمه، إلى جانب التعامل مع الأعداد وقراءتها والمقارنة بينها، والتدريب على عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها، وكذلك دعم معرفتهم للأحياء والطبيعية من حولهم.

ويركز المعلم داخل الفصل على دمج التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع المهارات الأساسية اللازمة لتنمية القدرات الشخصية للطلبة؛ لتجويد المخرجات التعليمية، وكذلك تطبيق وتفعيل الأنشطة الإثرائية ضمن هذا البرنامج، إلى جانب التعرّف على الفروق الفردية بينهم؛ بإجراء اختبارات تشخيصية لتصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط).

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد 102 مهارة لتعزيز قدرات طلبة الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات والعلوم
سبق

يواصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية برنامج تعزيز المهارات الأساسية الذي اعتمدته وزارة التعليم بعد قرار عودة الدراسة الحضورية، من خلال تعزيز 102 مهارة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم في جميع الصفوف الدراسية، بما يسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتحفيز دافعية التعلّم وتطوير القدرات، وكذلك تهيئتهم للمنافسات العالمية.

ويعتمد برنامج تعزيز المهارات على تأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في 32 مهارة ضمن مقرر مادة لغتي، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

وتفاعل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع معلميهم داخل الفصول الدراسية ضمن برنامج تعزيز المهارات الأساسية، حيث يقوم المعلمون والمعلمات باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم المهارات القرائية والكتابية، ونطق ورسم وكتابة الحروف الهجائية والجمل القصيرة، وتدريبهم على قراءة النص وفهمه، إلى جانب التعامل مع الأعداد وقراءتها والمقارنة بينها، والتدريب على عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها، وكذلك دعم معرفتهم للأحياء والطبيعية من حولهم.

ويركز المعلم داخل الفصل على دمج التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع المهارات الأساسية اللازمة لتنمية القدرات الشخصية للطلبة؛ لتجويد المخرجات التعليمية، وكذلك تطبيق وتفعيل الأنشطة الإثرائية ضمن هذا البرنامج، إلى جانب التعرّف على الفروق الفردية بينهم؛ بإجراء اختبارات تشخيصية لتصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط).

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
05:33 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:16 AM

اعتماد 102 مهارة لتعزيز قدرات طلبة الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات والعلوم

بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.. وتحفيز دافعية التعلّم وتطوير القدرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,698

يواصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية برنامج تعزيز المهارات الأساسية الذي اعتمدته وزارة التعليم بعد قرار عودة الدراسة الحضورية، من خلال تعزيز 102 مهارة في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم في جميع الصفوف الدراسية، بما يسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتحفيز دافعية التعلّم وتطوير القدرات، وكذلك تهيئتهم للمنافسات العالمية.

ويعتمد برنامج تعزيز المهارات على تأهيل جميع طلبة الصفوف الأولية والصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في 32 مهارة ضمن مقرر مادة لغتي، و32 مهارة في مادة الرياضيات، و38 مهارة في مادة العلوم.

وتفاعل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع معلميهم داخل الفصول الدراسية ضمن برنامج تعزيز المهارات الأساسية، حيث يقوم المعلمون والمعلمات باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم المهارات القرائية والكتابية، ونطق ورسم وكتابة الحروف الهجائية والجمل القصيرة، وتدريبهم على قراءة النص وفهمه، إلى جانب التعامل مع الأعداد وقراءتها والمقارنة بينها، والتدريب على عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها، وكذلك دعم معرفتهم للأحياء والطبيعية من حولهم.

ويركز المعلم داخل الفصل على دمج التحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع المهارات الأساسية اللازمة لتنمية القدرات الشخصية للطلبة؛ لتجويد المخرجات التعليمية، وكذلك تطبيق وتفعيل الأنشطة الإثرائية ضمن هذا البرنامج، إلى جانب التعرّف على الفروق الفردية بينهم؛ بإجراء اختبارات تشخيصية لتصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، متوسط، فوق المتوسط).

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