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ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 172239 والوفيات 7723

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933، ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 89، ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 172239 والوفيات 7723
سبق

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933، ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 89، ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:05 AM

ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 172239 والوفيات 7723

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933، ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 89، ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

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