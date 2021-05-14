ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 172239 والوفيات 7723

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933، ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 89، ليصل إلى 7723 حالة وفاة.