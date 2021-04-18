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البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 مايو القادم

الدستور يشترط على المرشح الحصول على تأييد 35 عضواً بمجلس الشعب

أعلن البرلمان السوري اليوم أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 مايو القادم.


وعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسة استثنائية حيث ينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.


ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

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البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 مايو القادم
سبق

أعلن البرلمان السوري اليوم أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 مايو القادم.


وعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسة استثنائية حيث ينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.


ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:15 PM

البرلمان السوري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 مايو القادم

الدستور يشترط على المرشح الحصول على تأييد 35 عضواً بمجلس الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البرلمان السوري اليوم أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 مايو القادم.


وعقد مجلس الشعب السوري اليوم جلسة استثنائية حيث ينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً.


ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

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