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أهالي "يدمة نجران".. يطالبون وزارة النقل باستكمال طريق الرفاع

يسبب لهم ضررًا مع هطول الأمطار وجريان الأودية

طالب عدد من أهالي محافظة يدمة بمنطقة نجران باستكمال طريق الرفاع- يدمة الرابط بين منطقة نجران والمحافظة، مؤكدين أن هذا الطريق يعتبر الشريان الرئيسي بالمحافظة ويسلكه الأهالي بشكل يومي.

وفي التفاصيل، قال المواطنون إنهم في أمس الحاجة إلى إنجاز هذا الطريق لما له ضرر مع هطول الأمطار وجريان الأودية تسبب في قطع الطريق عن المواطنين وعزل جميع القرى التي يخدمها ذلك الطريق.

كما تتسبب السيول في عزل فرق طوارئ الكهرباء عند انقطاع التيار لإصلاح الأعطال، إضافة إلى عزل الموظفين من الذهاب إلى مقار أعمالهم والطلاب من الوصول لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة النقل باستكمال المشروع والمتبقي منه 15 كلم حيث توقف العمل فيها .

يدمة نجران وزارة النقل مناشدة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "يدمة نجران".. يطالبون وزارة النقل باستكمال طريق الرفاع
سبق

طالب عدد من أهالي محافظة يدمة بمنطقة نجران باستكمال طريق الرفاع- يدمة الرابط بين منطقة نجران والمحافظة، مؤكدين أن هذا الطريق يعتبر الشريان الرئيسي بالمحافظة ويسلكه الأهالي بشكل يومي.

وفي التفاصيل، قال المواطنون إنهم في أمس الحاجة إلى إنجاز هذا الطريق لما له ضرر مع هطول الأمطار وجريان الأودية تسبب في قطع الطريق عن المواطنين وعزل جميع القرى التي يخدمها ذلك الطريق.

كما تتسبب السيول في عزل فرق طوارئ الكهرباء عند انقطاع التيار لإصلاح الأعطال، إضافة إلى عزل الموظفين من الذهاب إلى مقار أعمالهم والطلاب من الوصول لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة النقل باستكمال المشروع والمتبقي منه 15 كلم حيث توقف العمل فيها .

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:34 PM

أهالي "يدمة نجران".. يطالبون وزارة النقل باستكمال طريق الرفاع

يسبب لهم ضررًا مع هطول الأمطار وجريان الأودية

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بندر آل فطيح - نجران
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طالب عدد من أهالي محافظة يدمة بمنطقة نجران باستكمال طريق الرفاع- يدمة الرابط بين منطقة نجران والمحافظة، مؤكدين أن هذا الطريق يعتبر الشريان الرئيسي بالمحافظة ويسلكه الأهالي بشكل يومي.

وفي التفاصيل، قال المواطنون إنهم في أمس الحاجة إلى إنجاز هذا الطريق لما له ضرر مع هطول الأمطار وجريان الأودية تسبب في قطع الطريق عن المواطنين وعزل جميع القرى التي يخدمها ذلك الطريق.

كما تتسبب السيول في عزل فرق طوارئ الكهرباء عند انقطاع التيار لإصلاح الأعطال، إضافة إلى عزل الموظفين من الذهاب إلى مقار أعمالهم والطلاب من الوصول لمدارسهم.

وناشد الأهالي وزارة النقل باستكمال المشروع والمتبقي منه 15 كلم حيث توقف العمل فيها .

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