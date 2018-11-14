أسرة "طالبي العارضة المتوفيين" تبرئ "التعليم": نحن رفضنا النقل

قالوا: تسلمنا الأوراق لكننا فضّلنا توجههم للمدرسة على متن مركبتهم

برأت أسرة طالبي محافطة العارضة اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير دموي على الطريق الرابط بين الخوبة والعارضة، أمس الثلاثاء، أثناء توجههما لمدرستهما في مدارس التوأمة بالروان، ساحة التعليم، موضحة لـ"سبق" أنه تم تسليمهم أوراق النقل المدرسي، لكنهم فضلوا أن يتوجهوا إلى المدرسة على متن مركبتهم الخاصة.

وقال "عبدالله" شقيق المتوفيين لـ"سبق": لا نتهم أي جهة، ولا نرغب في تقديم شكوى، وإننا راضون بقضاء الله وقدره، مشيراً إلى أن شقيقيه المتوفيين هما "عبدالسلام" البالغ من العمر 17 عاماً يدرس في الصف الثاني الثانوي، و"سلطان" 7 أعوام يدرس في الصف الأول الابتدائي.

من جانبها، أشارت إدارة تعليم جازان إلى أنها تتابع الحادث المروري المأساوي الذي تعرض له مجموعة من طلابها وطالباتها في العارضة أمس.

وبيّن مدير "تعليم جازان" الدكتور عسيري الأحوس في تصريح لـ"سبق" أن توفير النقل للطلاب والطالبات إحدى المهمات الأساسية التي تقوم بها وزارة التعليم وإدارات التعليم منذ زمن، موضحاً: ولما وجّه المقام السامي بأن تقدم هذه الخدمة عن طريق شركة تطوير لنقل الطلاب هو من أجل تخفيف الأعباء عن المؤسسة التعليمية؛ لكي تتفرغ لمهمتها الأساسية وهي إدارة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن شركة تطوير تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بهذه الخدمة، مبيناً أن مخصص المنطقة من النقل هو ٥٩ ألف مقعد موزعة على جميع المحافظات، لافتاً إلى أن الذي وصل إلى الآن ٣١ ألف مقعد، وننتظر استكمال بقية المقاعد.

وكان الحادث الذي وقع في أحد تقاطعات الطريق الرابط بين الخوبة والعارضة طرفاه "جيب" على متنه طلاب وطالبات، وسيارة "هايلوكس" قد أودى بحياة شقيقين، فيما أصاب 11 آخرين نقلوا على إثره للمستشفى.