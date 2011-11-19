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تعرف على رجل البرية .. يشوي الثعابين ويأكل الحيوانات المفترسة .. وهذه طريقته

قال لـ"سبق": أمارس حياتي بشكل طبيعي وأستمتع بهذه الهواية رغم خطورتها

يدعى بسالم العلي يبلغ من العمر 35 عامًا الملقب بـ"رجل البرية"، من سكان مدينة القصيباء الواقعة بمنطقة القصيم بالسعودية، يعد من الرجال القلائل الذين يستمتعون بصيد وأكل الثعابين السامة والحيوانات المفترسة.

مارس تلك الهوايات من صغر سنه وحاز إعجاب الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقوم به أثناء الصيد لبعض الحيوانات والأفاعي.

وأوضح لـ"سبق"، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، ويستمتع بهذه الهواية على الرغم من خطورتها، مؤكدًا أن الإنسان لا يجب أن يتعرض للمخاطرة بحياته ما لم يكن متمكنًا منها، مع معرفة كيفية التعامل مع تلك الحيوانات؛ التي تختلف بطباعها وتصرفاتها عن بعضها بعضًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على رجل البرية .. يشوي الثعابين ويأكل الحيوانات المفترسة .. وهذه طريقته
سبق

يدعى بسالم العلي يبلغ من العمر 35 عامًا الملقب بـ"رجل البرية"، من سكان مدينة القصيباء الواقعة بمنطقة القصيم بالسعودية، يعد من الرجال القلائل الذين يستمتعون بصيد وأكل الثعابين السامة والحيوانات المفترسة.

مارس تلك الهوايات من صغر سنه وحاز إعجاب الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقوم به أثناء الصيد لبعض الحيوانات والأفاعي.

وأوضح لـ"سبق"، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، ويستمتع بهذه الهواية على الرغم من خطورتها، مؤكدًا أن الإنسان لا يجب أن يتعرض للمخاطرة بحياته ما لم يكن متمكنًا منها، مع معرفة كيفية التعامل مع تلك الحيوانات؛ التي تختلف بطباعها وتصرفاتها عن بعضها بعضًا.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:40 AM

تعرف على رجل البرية .. يشوي الثعابين ويأكل الحيوانات المفترسة .. وهذه طريقته

قال لـ"سبق": أمارس حياتي بشكل طبيعي وأستمتع بهذه الهواية رغم خطورتها

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ظافر الشهري - القصيم
6
4,636

يدعى بسالم العلي يبلغ من العمر 35 عامًا الملقب بـ"رجل البرية"، من سكان مدينة القصيباء الواقعة بمنطقة القصيم بالسعودية، يعد من الرجال القلائل الذين يستمتعون بصيد وأكل الثعابين السامة والحيوانات المفترسة.

مارس تلك الهوايات من صغر سنه وحاز إعجاب الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما يقوم به أثناء الصيد لبعض الحيوانات والأفاعي.

وأوضح لـ"سبق"، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، ويستمتع بهذه الهواية على الرغم من خطورتها، مؤكدًا أن الإنسان لا يجب أن يتعرض للمخاطرة بحياته ما لم يكن متمكنًا منها، مع معرفة كيفية التعامل مع تلك الحيوانات؛ التي تختلف بطباعها وتصرفاتها عن بعضها بعضًا.

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