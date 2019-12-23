"محطة البحر الأحمر" توقع عقد إعادة تطوير الجزء الشمالي لميناء جدة الإسلامي

وقعت "شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT " إحدى شركات الشركة السعودية لخدمات الصناعية سيسكو (شركه مساهمة عامة) ، مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عقد إسناد بنظام البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدته 30 عاماً ، ابتداءً من العام 2020م (يحل محل عقدها الحالي)، تقوم الشركة بموجبه بتحسين وتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل، لتصبح المحطة الجديدة أكبر محطة حاويات في المملكة، باستثمارات تبلغ 6.6 مليار ريال. ويتضمن العقد إعادة تأهيل البنية التحتية واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جدة الإسلامي ليكون رائداً في مناولة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الاستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية. ومن شروط الاتفاق التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي، وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 حاوية قياسية خلال العام 2023م. ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمرRSGT ينس فلو: "يسرنا أن نعلن عن هذه المرحلة الجديدة المثيرة من خطة النمو الإستراتيجية لـمحطة بوابة البحر الأحمر RSGT ، إنها قصة نجاح ملهمة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة بوابة البحر الأحمر بمواني ". وأضاف: "هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT المستمر تجاه ميناء جدة الإسلامي وثقتها في المناخ الاستثماري الجذاب في المملكة، لتوفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي، كما أنه سيطور من أعمال الأتمتة التي تبنتها الشركة مع شركائها في القطاعات الحكومية والتي ستؤدي لتوفير وظائف نوعية لشباب وشابات الوطن." وشركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT هي أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل والنقل (BOT) ، تمثل استثمارًا بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي. وتعتبر هي المحطة الوحيدة في ميناء جدة الإسلامي القادرة على استيعاب سفن الحاويات العملاقة (ULCS) التي تزيد حمولتها عن 20000 حاوية قياسية. بدأت شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT عملياتها في عام 2009، وهي تغطي أكثر من 700000 متر مربع، و1355 مترًا من الرصيف (أربعة أرصفة)، ومجهزة بـ 14 رافعة ساحلية عملاقة (STS).

"محطة البحر الأحمر" توقع عقد إعادة تطوير الجزء الشمالي لميناء جدة الإسلامي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-23 وقعت "شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT " إحدى شركات الشركة السعودية لخدمات الصناعية سيسكو (شركه مساهمة عامة) ، مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عقد إسناد بنظام البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدته 30 عاماً ، ابتداءً من العام 2020م (يحل محل عقدها الحالي)، تقوم الشركة بموجبه بتحسين وتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل، لتصبح المحطة الجديدة أكبر محطة حاويات في المملكة، باستثمارات تبلغ 6.6 مليار ريال.

ويتضمن العقد إعادة تأهيل البنية التحتية واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جدة الإسلامي ليكون رائداً في مناولة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الاستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية.

ومن شروط الاتفاق التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي، وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 حاوية قياسية خلال العام 2023م. ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمرRSGT ينس فلو: "يسرنا أن نعلن عن هذه المرحلة الجديدة المثيرة من خطة النمو الإستراتيجية لـمحطة بوابة البحر الأحمر RSGT ، إنها قصة نجاح ملهمة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة بوابة البحر الأحمر بمواني ".



وأضاف: "هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT المستمر تجاه ميناء جدة الإسلامي وثقتها في المناخ الاستثماري الجذاب في المملكة، لتوفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي، كما أنه سيطور من أعمال الأتمتة التي تبنتها الشركة مع شركائها في القطاعات الحكومية والتي ستؤدي لتوفير وظائف نوعية لشباب وشابات الوطن."

وشركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT هي أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل والنقل (BOT) ، تمثل استثمارًا بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي. وتعتبر هي المحطة الوحيدة في ميناء جدة الإسلامي القادرة على استيعاب سفن الحاويات العملاقة (ULCS) التي تزيد حمولتها عن 20000 حاوية قياسية. بدأت شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT عملياتها في عام 2009، وهي تغطي أكثر من 700000 متر مربع، و1355 مترًا من الرصيف (أربعة أرصفة)، ومجهزة بـ 14 رافعة ساحلية عملاقة (STS).

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 03:46 PM

اخر تعديل 23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 09:48 PM

"محطة البحر الأحمر" توقع عقد إعادة تطوير الجزء الشمالي لميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل الى 6.6 مليار ريال ..لتصبح أكبر محطة حاويات في المملكة





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وقعت "شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT " إحدى شركات الشركة السعودية لخدمات الصناعية سيسكو (شركه مساهمة عامة) ، مع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عقد إسناد بنظام البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدته 30 عاماً ، ابتداءً من العام 2020م (يحل محل عقدها الحالي)، تقوم الشركة بموجبه بتحسين وتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل، لتصبح المحطة الجديدة أكبر محطة حاويات في المملكة، باستثمارات تبلغ 6.6 مليار ريال.

ويتضمن العقد إعادة تأهيل البنية التحتية واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جدة الإسلامي ليكون رائداً في مناولة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الاستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية.

ومن شروط الاتفاق التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي، وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 حاوية قياسية خلال العام 2023م. ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمرRSGT ينس فلو: "يسرنا أن نعلن عن هذه المرحلة الجديدة المثيرة من خطة النمو الإستراتيجية لـمحطة بوابة البحر الأحمر RSGT ، إنها قصة نجاح ملهمة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة بوابة البحر الأحمر بمواني ".



وأضاف: "هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT المستمر تجاه ميناء جدة الإسلامي وثقتها في المناخ الاستثماري الجذاب في المملكة، لتوفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي، كما أنه سيطور من أعمال الأتمتة التي تبنتها الشركة مع شركائها في القطاعات الحكومية والتي ستؤدي لتوفير وظائف نوعية لشباب وشابات الوطن."

وشركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT هي أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل والنقل (BOT) ، تمثل استثمارًا بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي. وتعتبر هي المحطة الوحيدة في ميناء جدة الإسلامي القادرة على استيعاب سفن الحاويات العملاقة (ULCS) التي تزيد حمولتها عن 20000 حاوية قياسية. بدأت شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT عملياتها في عام 2009، وهي تغطي أكثر من 700000 متر مربع، و1355 مترًا من الرصيف (أربعة أرصفة)، ومجهزة بـ 14 رافعة ساحلية عملاقة (STS).