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"الوهيبي" عن أندية الحي للهواة: ليست ترفيهاً فقط بل تقوّم وتعدل سلوك الطلاب

قال: الطالب هو أساس العملية التعليمية ومحور اهتمامنا من خلال تنمية مهاراته

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الأهمية والدور الذي تلعبه أندية الحي للهواة، في تعديل وتقويم سلوك الطلاب من كونها مجرد أماكن للترفيه وقضاء وقت الفراغ فحسب.

ونوّه الوهيبي بحرص رؤية المملكة 2030 الطموحة على الاهتمام بالتطوع والمسؤولية المجتمعية كأحد مكونات المجتمع السعودي؛ لافتاً إلى أن أندية الحي هي جانب مضيء ومشرق لإسهام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في ذلك، إضافة إلى جوانب وأنشطة تطوعية أخرى تصب في مصلحة أبنائنا الطلاب خاصة ومجتمع الحي عامة".

وقال لدى رعايته الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة أندية الحي للهواة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ومدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة، ومدير مكتب تعليم الجنوب سعد الخشلان، وعدد من القيادات التعليمية والتربوي وأندية الحي والأندية الصيفية: إن "الطالب هو أساس العملية التعليمية، ومحور اهتمامنا جميعاً، من خلال تنمية مهاراته وإدراكه وزيادة ثقافته ومعارفه في هذه الأندية، التي تنمي لديه روح المنافسة الشريفة والجرأة، وتقوي الاعتماد على النفس والثقة بها".

وعبّر "الوهيبي" عن شكره وتقديره لكل من عمل من أجل شباب الوطن من الطلاب والطالبات؛ متطلعاً إلى أن تتبوأ أندية الحي مكانها ومكانتها التي تليق بها، وإبرازها ببرامج تطوعية متنوعة وجذابة عاماً بعد آخر؛ مؤكداً أن الطلاب والطالبات وذويهم يستحقون الكثير، والإدارة العامة للتعليم في المنطقة لن تدخر جهداً في كل ما يقدم لهم، سواء كان بشرياً أم مادياً، فـ"أندية الحي ليست ترفيهاً فقط، بل تقويماً للسلوك أيضاً".

وتوّج الوهيبي نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بالمركز الأول بين خمسة أندية متنافسة، ومبلغ (25) ألف ريال مقدمة من إدارة النشاط الطلابي، سلّمها مدير الإدارة الدكتور أنور أبو عباة.

من جانبه، عبّر مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته للحفل، ولمساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام على حضوره وتشريفه.

وقال "أبو عباة": "أندية الحي للهواة، هي أنشطة استمرت أكثر من شهرين، واكَبَه عمل دؤوب على مستوى الأندية، اكتشفنا من خلاله فعلاً هوايات لدى أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي أن "أندية الحي للهواة ستكون انطلاقة لرعاية هذه المواهب وتبنيها ورعايتهم وإعدادهم؛ للمشاركات المحلية والإقليمية والدولية، فأبناؤنا وبناتنا من الطلاب والطالبات هم المستفيدون منها وصولاً إلى العالمية، وقد وصلوها بفضله ومنته".

وأشار الدكتور "أبو عباة" إلى أن أندية الحي للهواة هي تجربة أولى ستتبعها تجارب أخرى أكثر نضجاً وإثراءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوهيبي" عن أندية الحي للهواة: ليست ترفيهاً فقط بل تقوّم وتعدل سلوك الطلاب
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الأهمية والدور الذي تلعبه أندية الحي للهواة، في تعديل وتقويم سلوك الطلاب من كونها مجرد أماكن للترفيه وقضاء وقت الفراغ فحسب.

ونوّه الوهيبي بحرص رؤية المملكة 2030 الطموحة على الاهتمام بالتطوع والمسؤولية المجتمعية كأحد مكونات المجتمع السعودي؛ لافتاً إلى أن أندية الحي هي جانب مضيء ومشرق لإسهام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في ذلك، إضافة إلى جوانب وأنشطة تطوعية أخرى تصب في مصلحة أبنائنا الطلاب خاصة ومجتمع الحي عامة".

وقال لدى رعايته الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة أندية الحي للهواة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ومدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة، ومدير مكتب تعليم الجنوب سعد الخشلان، وعدد من القيادات التعليمية والتربوي وأندية الحي والأندية الصيفية: إن "الطالب هو أساس العملية التعليمية، ومحور اهتمامنا جميعاً، من خلال تنمية مهاراته وإدراكه وزيادة ثقافته ومعارفه في هذه الأندية، التي تنمي لديه روح المنافسة الشريفة والجرأة، وتقوي الاعتماد على النفس والثقة بها".

وعبّر "الوهيبي" عن شكره وتقديره لكل من عمل من أجل شباب الوطن من الطلاب والطالبات؛ متطلعاً إلى أن تتبوأ أندية الحي مكانها ومكانتها التي تليق بها، وإبرازها ببرامج تطوعية متنوعة وجذابة عاماً بعد آخر؛ مؤكداً أن الطلاب والطالبات وذويهم يستحقون الكثير، والإدارة العامة للتعليم في المنطقة لن تدخر جهداً في كل ما يقدم لهم، سواء كان بشرياً أم مادياً، فـ"أندية الحي ليست ترفيهاً فقط، بل تقويماً للسلوك أيضاً".

وتوّج الوهيبي نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بالمركز الأول بين خمسة أندية متنافسة، ومبلغ (25) ألف ريال مقدمة من إدارة النشاط الطلابي، سلّمها مدير الإدارة الدكتور أنور أبو عباة.

من جانبه، عبّر مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته للحفل، ولمساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام على حضوره وتشريفه.

وقال "أبو عباة": "أندية الحي للهواة، هي أنشطة استمرت أكثر من شهرين، واكَبَه عمل دؤوب على مستوى الأندية، اكتشفنا من خلاله فعلاً هوايات لدى أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي أن "أندية الحي للهواة ستكون انطلاقة لرعاية هذه المواهب وتبنيها ورعايتهم وإعدادهم؛ للمشاركات المحلية والإقليمية والدولية، فأبناؤنا وبناتنا من الطلاب والطالبات هم المستفيدون منها وصولاً إلى العالمية، وقد وصلوها بفضله ومنته".

وأشار الدكتور "أبو عباة" إلى أن أندية الحي للهواة هي تجربة أولى ستتبعها تجارب أخرى أكثر نضجاً وإثراءً.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
01:11 PM

"الوهيبي" عن أندية الحي للهواة: ليست ترفيهاً فقط بل تقوّم وتعدل سلوك الطلاب

قال: الطالب هو أساس العملية التعليمية ومحور اهتمامنا من خلال تنمية مهاراته

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الأهمية والدور الذي تلعبه أندية الحي للهواة، في تعديل وتقويم سلوك الطلاب من كونها مجرد أماكن للترفيه وقضاء وقت الفراغ فحسب.

ونوّه الوهيبي بحرص رؤية المملكة 2030 الطموحة على الاهتمام بالتطوع والمسؤولية المجتمعية كأحد مكونات المجتمع السعودي؛ لافتاً إلى أن أندية الحي هي جانب مضيء ومشرق لإسهام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في ذلك، إضافة إلى جوانب وأنشطة تطوعية أخرى تصب في مصلحة أبنائنا الطلاب خاصة ومجتمع الحي عامة".

وقال لدى رعايته الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة أندية الحي للهواة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، ومدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة، ومدير مكتب تعليم الجنوب سعد الخشلان، وعدد من القيادات التعليمية والتربوي وأندية الحي والأندية الصيفية: إن "الطالب هو أساس العملية التعليمية، ومحور اهتمامنا جميعاً، من خلال تنمية مهاراته وإدراكه وزيادة ثقافته ومعارفه في هذه الأندية، التي تنمي لديه روح المنافسة الشريفة والجرأة، وتقوي الاعتماد على النفس والثقة بها".

وعبّر "الوهيبي" عن شكره وتقديره لكل من عمل من أجل شباب الوطن من الطلاب والطالبات؛ متطلعاً إلى أن تتبوأ أندية الحي مكانها ومكانتها التي تليق بها، وإبرازها ببرامج تطوعية متنوعة وجذابة عاماً بعد آخر؛ مؤكداً أن الطلاب والطالبات وذويهم يستحقون الكثير، والإدارة العامة للتعليم في المنطقة لن تدخر جهداً في كل ما يقدم لهم، سواء كان بشرياً أم مادياً، فـ"أندية الحي ليست ترفيهاً فقط، بل تقويماً للسلوك أيضاً".

وتوّج الوهيبي نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بالمركز الأول بين خمسة أندية متنافسة، ومبلغ (25) ألف ريال مقدمة من إدارة النشاط الطلابي، سلّمها مدير الإدارة الدكتور أنور أبو عباة.

من جانبه، عبّر مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته للحفل، ولمساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام على حضوره وتشريفه.

وقال "أبو عباة": "أندية الحي للهواة، هي أنشطة استمرت أكثر من شهرين، واكَبَه عمل دؤوب على مستوى الأندية، اكتشفنا من خلاله فعلاً هوايات لدى أبنائنا الطلاب والطالبات".

وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي أن "أندية الحي للهواة ستكون انطلاقة لرعاية هذه المواهب وتبنيها ورعايتهم وإعدادهم؛ للمشاركات المحلية والإقليمية والدولية، فأبناؤنا وبناتنا من الطلاب والطالبات هم المستفيدون منها وصولاً إلى العالمية، وقد وصلوها بفضله ومنته".

وأشار الدكتور "أبو عباة" إلى أن أندية الحي للهواة هي تجربة أولى ستتبعها تجارب أخرى أكثر نضجاً وإثراءً.

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