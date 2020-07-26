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تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة وتدني رؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
11:45 AM

تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة وتدني رؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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