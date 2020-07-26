تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً
"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة وتدني رؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-26
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
11:45 AM
تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران.. حالة تستمر لـ 11 مساءً
"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة وتدني رؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.