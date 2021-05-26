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شاهد .. مقيمون عرب بتايلند يشيدون بمشروع "تفطير الملك": هو الفخر والعطاء

أحدهم: السعودية أرسلت إماماً للتراويح يحمل صوتاً خاشعاً ندياً نفتقده في بلاد العجم

نوّه عدد من المقيمين من الدول العربية بمملكة تايلند، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والمسلمين، واصفين مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين في بانكوك، بأنه فخر واعتزاز من مملكة العطاء والخير, مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في التنظيم.

جاء ذلك في تصريح صحفي لهم عقب تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين في مملكة تايلند, وذلك في المركز الإسلامي بمدينة بانكوك, بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والمسؤولين والجاليات العربية والإسلامية المقيمة بتايلند.

ففي البداية، أكّد السيد طه الشريف من جمهورية مصر العربية، أن مشروع تفطير خادم الحرمين الشريفين في بانكوك يعد مفخرة للمسلمين لما فيه اجتماع المسلمين على مائدة واحدة وفي مكان واحد, رافعاً شكره لقيادة المملكة وشعبها على اهتمامهم بالإسلام والمسلمين.

وأضاف: "الإمام الذي أرسلته السعودية إلى تايلند لأداء صلاتَي التراويح والقيام يحمل صوتاً جميلاً خاشعاً ندياً؛ حيث نفتقد هذه الأصوات كثيراً في بلاد العجم، فشكر الله سعي المملكة".

فيما قال مقيم سوري إن هذه الموائد الإيمانية تزيد من التعارف والمحبة بين شعوب المسلمين، وتعد حلقة وصل فيما بينهم للتشاور وتقديم الآراء فيما ينفع دينهم ودنياهم, ونشكر الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما يبذلونه للأمة الإسلامية وتوحيد صفهم حيث إنهم جعلونا نشعر بالفخر أمام العالم بهذه المشاريع القيمة, كما أشكر الشعب السعودي الكريم لما يعم الوطن العربي والعالم الإسلامي من خيرات المملكة.

ووصف مقيم فلسطيني في تايلند منذ عشرين عاماً مشروع تفطير الصائمين الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية، بأنه مشروع خير ونماء, مؤكداً أن عطاءات المملكة كثيرة من بناء مساجد ورعاية حول العالم والقيام بشؤون المسلمين ونصرتهم في بقاع الأرض وخاصة الشعب الفلسطيني، فجزاهم الله خيراً.

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شاهد .. مقيمون عرب بتايلند يشيدون بمشروع "تفطير الملك": هو الفخر والعطاء
سبق

نوّه عدد من المقيمين من الدول العربية بمملكة تايلند، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والمسلمين، واصفين مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين في بانكوك، بأنه فخر واعتزاز من مملكة العطاء والخير, مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في التنظيم.

جاء ذلك في تصريح صحفي لهم عقب تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين في مملكة تايلند, وذلك في المركز الإسلامي بمدينة بانكوك, بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والمسؤولين والجاليات العربية والإسلامية المقيمة بتايلند.

ففي البداية، أكّد السيد طه الشريف من جمهورية مصر العربية، أن مشروع تفطير خادم الحرمين الشريفين في بانكوك يعد مفخرة للمسلمين لما فيه اجتماع المسلمين على مائدة واحدة وفي مكان واحد, رافعاً شكره لقيادة المملكة وشعبها على اهتمامهم بالإسلام والمسلمين.

وأضاف: "الإمام الذي أرسلته السعودية إلى تايلند لأداء صلاتَي التراويح والقيام يحمل صوتاً جميلاً خاشعاً ندياً؛ حيث نفتقد هذه الأصوات كثيراً في بلاد العجم، فشكر الله سعي المملكة".

فيما قال مقيم سوري إن هذه الموائد الإيمانية تزيد من التعارف والمحبة بين شعوب المسلمين، وتعد حلقة وصل فيما بينهم للتشاور وتقديم الآراء فيما ينفع دينهم ودنياهم, ونشكر الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما يبذلونه للأمة الإسلامية وتوحيد صفهم حيث إنهم جعلونا نشعر بالفخر أمام العالم بهذه المشاريع القيمة, كما أشكر الشعب السعودي الكريم لما يعم الوطن العربي والعالم الإسلامي من خيرات المملكة.

ووصف مقيم فلسطيني في تايلند منذ عشرين عاماً مشروع تفطير الصائمين الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية، بأنه مشروع خير ونماء, مؤكداً أن عطاءات المملكة كثيرة من بناء مساجد ورعاية حول العالم والقيام بشؤون المسلمين ونصرتهم في بقاع الأرض وخاصة الشعب الفلسطيني، فجزاهم الله خيراً.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:30 AM

شاهد .. مقيمون عرب بتايلند يشيدون بمشروع "تفطير الملك": هو الفخر والعطاء

أحدهم: السعودية أرسلت إماماً للتراويح يحمل صوتاً خاشعاً ندياً نفتقده في بلاد العجم

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عبدالله العنزي - بانكوك
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نوّه عدد من المقيمين من الدول العربية بمملكة تايلند، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والمسلمين، واصفين مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين في بانكوك، بأنه فخر واعتزاز من مملكة العطاء والخير, مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في التنظيم.

جاء ذلك في تصريح صحفي لهم عقب تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتفطير الصائمين في مملكة تايلند, وذلك في المركز الإسلامي بمدينة بانكوك, بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والمسؤولين والجاليات العربية والإسلامية المقيمة بتايلند.

ففي البداية، أكّد السيد طه الشريف من جمهورية مصر العربية، أن مشروع تفطير خادم الحرمين الشريفين في بانكوك يعد مفخرة للمسلمين لما فيه اجتماع المسلمين على مائدة واحدة وفي مكان واحد, رافعاً شكره لقيادة المملكة وشعبها على اهتمامهم بالإسلام والمسلمين.

وأضاف: "الإمام الذي أرسلته السعودية إلى تايلند لأداء صلاتَي التراويح والقيام يحمل صوتاً جميلاً خاشعاً ندياً؛ حيث نفتقد هذه الأصوات كثيراً في بلاد العجم، فشكر الله سعي المملكة".

فيما قال مقيم سوري إن هذه الموائد الإيمانية تزيد من التعارف والمحبة بين شعوب المسلمين، وتعد حلقة وصل فيما بينهم للتشاور وتقديم الآراء فيما ينفع دينهم ودنياهم, ونشكر الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما يبذلونه للأمة الإسلامية وتوحيد صفهم حيث إنهم جعلونا نشعر بالفخر أمام العالم بهذه المشاريع القيمة, كما أشكر الشعب السعودي الكريم لما يعم الوطن العربي والعالم الإسلامي من خيرات المملكة.

ووصف مقيم فلسطيني في تايلند منذ عشرين عاماً مشروع تفطير الصائمين الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية، بأنه مشروع خير ونماء, مؤكداً أن عطاءات المملكة كثيرة من بناء مساجد ورعاية حول العالم والقيام بشؤون المسلمين ونصرتهم في بقاع الأرض وخاصة الشعب الفلسطيني، فجزاهم الله خيراً.

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