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روسيا: تسجيل 10699 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 188 ألفاً

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 1723 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن السلطات الصحية سجلت 10699 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187859 حالة.

وأضاف المركز، أن 2805 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 26608 حالات.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: تسجيل 10699 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 188 ألفاً
سبق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 1723 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن السلطات الصحية سجلت 10699 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187859 حالة.

وأضاف المركز، أن 2805 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 26608 حالات.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:47 PM

روسيا: تسجيل 10699 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 188 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 1723 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن السلطات الصحية سجلت 10699 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187859 حالة.

وأضاف المركز، أن 2805 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 26608 حالات.

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