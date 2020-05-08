روسيا: تسجيل 10699 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 188 ألفاً

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 1723 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن السلطات الصحية سجلت 10699 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187859 حالة.

وأضاف المركز، أن 2805 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 26608 حالات.