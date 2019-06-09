شاهد.. "عيون العارضة" واقع مؤلم بعد 10 أعوام.. وصكوك خاصة منعت تطويرها

"سبق" تجولت فيها ورصدت بالصور المأساة الحقيقية التي وصلت إليها

تحوَّلت "عيون العارضة الحارة" شرق منطقة جازان من مقصد استشفائي للعديد من الأمراض الجلدية إلى واقع مؤلم، وبؤرة خصبة للأمراض بعد أن طالها الإهمال، وذلك على الرغم من صدور توجيه أمير المنطقة قبل نحو 10 أعوام للأمانة بتطويرها، وتوفير الخدمات الضرورية لها، والاهتمام بصيانتها بشكل دوري حتى تكون مهيأة لاستقبال الزوار من داخل السعودية وخارجها، لكن الحال ظلت كما هي عليه.

"سبق" تجولت في عيون العارضة الحارة المطلة على بحيرة سد وادي جازان بعد عشرة أعوام من التوجيه، ورصدت بالصور المأساة الحقيقية التي وصلت إليها، بالرغم من أنها من المفترض أن تكون أحد أهم المزارات السياحية في المحافظة؛ فالمباني تدهور حالها، وغابت عنها الصيانة والتجديد، وأصبحت متهالكة؛ وتشكل خطرًا على قاصديها، مع انتشار الحشائش، وانسداد بعض العيون، وخروجها عن الخدمة بسبب الإهمال وسط تذمر واضح بين زوارها الذين طالبوا الجهات الرسمية بالتحرك لانتشال مَعْلم سياحي جدير بالاهتمام.

وقال جبران التليدي، رئيس بلدية محافظة العارضة، لـ"سبق" معلقًا على الموضوع: إن العيون الحارة تواجه بعض الإشكاليات، منها أن هناك مَن يدعي ملكيتها، وأن لديه صكًّا على الموقع. موضحًا أن البلدية لديها جلسات في المحكمة بخصوص الطعن في صك الملكية، وتنتظر القرار النهائي من الحاكم الشرعي.